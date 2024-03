«Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato il nuovo contratto di programma Ministero-Anas sulle opere stradali da realizzare a livello nazionale. E’ stato sostanzialmente recepito il Piano regionale “Marche 2032” adottato poche settimane fa dalla Giunta Acquaroli che, oltre a prevedere il completamento della Fano-Grosseto e della Pedemontana Urbino-Ascoli, mette risorse per l’intero finanziamento dell’intervalliva San Severino-Tolentino, già a partire dal 2025».

La notizia, ufficializzata dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, viene accolta con grande soddisfazione dal consigliere comunale Tiziana Gazzellini, esponente di Fratelli d’Italia di San Severino, la quale, da tempo, si sta battendo energicamente, insieme a Gabriele Pacini, coordinatore di FdI, affinché questo progetto potesse andare finalmente in porto, ritenendolo «strategico per il futuro non solo di San Severino, ma dell’intera alta valle del Potenza». «L’inserimento nel nuovo Contratto di programma Anas è la garanzia che l’opera sarà realizzata con le risorse finanziarie necessarie – dice Tiziana Gazzellini – . Pertanto, questo passaggio al Cipess sancisce l’importanza dell’intervalliva per la rete viaria marchigiana e fuga ogni dubbio sul suo futuro. Merito della Giunta Acquaroli, cui va il nostro ringraziamento, perché ha saputo recepire l’istanza di questo nostro territorio, rimasto così a lungo privo di una viabilità adeguata per il suo sviluppo. Fratelli d’Italia si è battuto su ogni tavolo di programmazione affinché il progetto, concretizzatosi a suo tempo per iniziativa del consigliere regionale settempedano Luigi Zura Puntaroni, andasse finalmente in porto. Ora, assieme a quanti credono in quest’opera, e si sono battuti per la sua concretizzazione, seguiremo con attenzione e premura l’iter procedurale, in modo da essere da stimolo per il rispetto dei tempi di esecuzione del progetto stesso».