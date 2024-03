«Che fine hanno fatto le risorse per l’intervalliva San Severino-Tolentino? Dopo le promesse, il governo regionale ha fatto inserire l’opera nel nuovo programma Anas/Mit 2024-2025? L’opera, attesa da 30 anni, è troppo importante per un territorio fortemente penalizzato dal sisma e dalle crisi che si sono susseguite». Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri in merito al finanziamento del tracciato proposto all’epoca dal presiedente della Commissione infrastrutture al Senato Mauro Coltorti e dai gruppi di cittadini di San Severino e Tolentino.

L’opera era stata finanziata nel 2017 con 10 milioni di euro di fondi Fsc e con 88 milioni a valere sulle risorse della legge 205/2017. Di recente però il Governo Meloni ha spostato il finanziamento a beneficio di un altro intervento: «L’opera è stata definanziata per un importo di 40.382.108 euro a favore dell’intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta-Pieve e collegamento al capoluogo, tratto Pieve-Mattei – evidenzia Ruggeri – ma la comunità di San Severino era stata rassicurata nel corso di una assemblea pubblica dall’assessore regionale Baldelli il quale aveva garantito che l’opera avrebbe riottenuto il finanziamento. Intanto, da rilevare le discutibili modalità in cui si svolse quella assemblea, senza contraddittorio e senza possibilità, per i presenti, di intervenire. E poi la domanda più importante: quando l’opera sarà rifinanziata? Il Mit sta infatti predisponendo il nuovo programma Anas/Mit 2021-2025 che prevede interventi per 6 miliardi di euro. Un’occasione perfetta e siamo ansiosi di sapere se questo governo regionale ha sfruttato la tanto decantata filiera Marche-Roma per far inserire questo intervento, fondamentale per un territorio che, diciamolo chiaramente, ha fortemente sostenuto la destra alle ultime elezioni. Certo, se così non fosse, le promesse della giunta Acquaroli si infrangerebbero nuovamente contro una triste verità. Da parte mia, ho presentato una interrogazione per capire quali azioni concrete la giunta regionale intende, o ha inteso, intraprendere nei confronti del Governo affinché venga nuovamente finanziato il progetto di realizzazione della strada intervalliva Tolentino-San Severino Marche. Si tratta di un progetto cui il Movimento 5 Stelle tiene profondamente e per questo saremo sempre vigili e col fiato sul collo del governo regionale».