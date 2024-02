«Ci auguriamo che tali divergenze vengano appianate per un bene più grande: la realizzazione di un’arteria indispensabile per il territorio. Lavorare con divisioni su un argomento che merita concertazione non porterà da nessuna parte, con il rischio concreto di perdere un’occasione di crescita unica per il nostro territorio. Una sconfitta di tutti, quindi». Il presidente territoriale di Confartigianato Enzo Mengoni interviene dopo le polemiche intorno alla strada Valpotenza, con l’esponente dem Narciso Ricotta che aveva criticato la Provincia per i troppi annunci andati a vuoto e i ritardi sulla progettazione e la risposta del vicepresidente in quota Lega Luca Buldorini.

«Per Confartigianto – continua Mengoni – è positivo che si sia creato un dibattito, perché vogliamo che questa infrastruttura resti tra i primi punti all’ordine del giorno dell’agenda dei nostri amministratori ma il muro contro muro non è utile a nessuno. Speriamo, allora, che torni ad esserci un dialogo costruttivo e condiviso tra tutti i soggetti interessati (politica, enti, associazioni, cittadini), lasciando da parte contrapposizioni che in questo momento progettuale possono essere solo deleterie. Quanto all’incontro con il viceministro Rixi, in quella sede sono arrivate dichiarazioni che meritano tutta la nostra attenzione: vigileremo affinché si traducano in azioni che portino la nostra provincia ad arricchirsi di un prezioso tassello per riprogettare una migliore viabilità del territorio».