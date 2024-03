Entro la fine del 2025 Civitanova avrà due nuovi asili nido, uno a San Marone e l’altro in zona ex Micheletti, altrettanti verranno riqualificati, Il grillo parlante in via Saragat e Il cavalluccio marino in via Regina Margherita, e la mensa dell’asilo Lo scoiattolo in via Guerrazzi sarà ampliata. Costo complessivo dei lavori 9.520.000 euro di cui 8.360.000 euro da fondi Pnrr e 1.160.000 euro a carico dell’amministrazione.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Sforza del primo dei cinque cantieri in corso, quello in zona ex Micheletti. «Non è stato facile intercettare risorse così importanti – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e ancora più difficile è stato riuscire, in pochissimi mesi, a progettare i lavori e trovare una sistemazione dei bambini in altre strutture temporanee. Ce l’abbiamo fatta grazie ad un grande lavoro di squadra per il quale ringrazio l’assessore Ermanno Carassai, il dirigente Marco Orioli, l’azienda che sta effettuando i lavori, i progettisti e tutti gli uffici. Queste nuove e qualificate strutture consentiranno di aumentare l’accoglienza di 110 posti in più e quindi di migliorare un fondamentale servizio educativo e sociale».

Con numeri alla mano è stato l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai ad illustrare il progetto. «Il nido d’infanzia nella zona ex Micheletti avrà una capienza di 28 posti per bambini da 0 a 2 anni. I lavori sono stati affidati alla ditta Appalti e servizi di Itri (Latina) che ha offerto un ribasso del 15,80%. Il progetto è stato realizzato dallo studio Spm dell’architetto Carlo Melfi. Responsabile unico del procedimento il dirigente Marco Orioli. L’intervento complessivo è di 2.450.000 euro».

Carassai ha elencato anche i numeri degli altri interventi: «Il nuovo nido d’infanzia a San Marone avrà una capienza di 60 posti per un intervento pari a 2.850.000 euro; grazie alla riqualificazione de Il grillo parlante si avranno sette posti in più, passando da 25 a 32, per un intervento pari ad 1,4 milioni; quanto al nido Il cavalluccio marino in via Regina Margherita si avranno 15 posti in più, dato che si passa da 27 a 42, per un intervento di circa 2 milioni di euro. L’ampliamento della mensa dell’asilo Lo scoiattolo in via Guerrazzi, invece, ha un costo di 520 mila euro».

Ad entrare nei dettagli di quello che sarà il nuovo asilo in zona ex Micheletti il progettista Carlo Melfi, affiancato da Mirko Mari addetto all’attività dei fondi Pnnr. «Sono previste grosse vetrate, ampio spazio verde esterno, riscaldamento a terra, impianto fotovoltaico. Come il Pnrr impone sarà un edificio Nzeb, un edificio, cioè, a quasi energia zero con alte prestazioni energetiche grazie alle caratteristiche costruttive, tipologiche ed impiantistiche».

Carassai ha voluto ricordare anche l’impegno e l’investimento dell’amministrazione comunale, di circa 325mila euro, per attivare le strutture provvisorie e quindi accogliere i bambini delle strutture dove sono in corso i lavori di riqualificazione. «Mi riferisco a quella in via Saragat (25 posti), zona Micheletti (22 posti) e La lumachina a San Marone (17) per un totale di 12 posti in più rispetto a quelli esistenti, passando da 52 a 64. Non un lavoro di poco conto, che ci ha visti impegnati e in tempi brevi su più fronti: intercettazione fondi, elaborazione progetti e individuazione delle strutture temporanee».

