Incidente con un cinghiale, a Camerino, il giudice condanna la Regione a risarcire la proprietaria di un’auto che aveva riportato 2.800 euro circa di danni. L’incidente è avvenuto il 26 febbraio 2023 lungo la strada regionale 77. Si tratta di un tratto che una volta lasciata la superstrada collega le località Polverina e Pontelatrave di Camerino.

La vettura è di una donna che vive a Belforte, quel giorno alla guida c’era la figlia che si trovava in un’auto con una amica. All’improvviso un cinghiale aveva invaso la carreggiata e aveva urtato la parte anteriore del veicolo. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Camerino per rilevare l’incidente. La proprietaria dell’auto, assistita dall’avvocato Marco Belli, aveva fatto causa alla Regione davanti al giudice di Pace di Camerino.m Vita. La sentenza è arrivata oggi. L’avvocato Belli aveva fatto rilevare che la Regione era a conoscenza che lungo la strada c’erano stati altri incidenti con animali selvatici. Nonostante ciò – a sostenuto il legale – la Regione non aveva preso alcuna misura per impedire che se ne verificassero degli altri.

Nella sentenza, arrivata oggi, il giudice Maria Giuseppina Vita ha ribadito che la legittimazione passiva è della Regione «e che il titolo della responsabilità va individuato nell’articolo 2052 del codice civile – dice l’avvocato Belli -. Inoltre nella sentenza è stato affermato il principio secondo il quale spetta alla Regione fornire la prova del caso fortuito: dimostrando che la condotta dell’animale è al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure». Il giudice ha condannato la Regione a risarcire il danno e al pagamento delle spese legali.