«La storia di un club è scritta dall’amore per una maglia che non conosce ostacoli». Con queste parole la Recanatese ha omaggiato i sei irriducibili tifosi leopardini che hanno scelto di seguire la squadra anche nell’impegnativa trasferta di oggi in Sardegna. La Recanatese, infatti, oggi affronterà l’Olbia: match valido per la 32esima giornata del gruppo B di Serie C. «In partenza per Olbia – ha scritto stamattina la società sul proprio profilo Facebook . i sei eroici tifosi che grideranno “Forza Reca!” in Sardegna: Fabio, Antonio, Paolo, i giovani Patrizio, Giovanni e Riccardo».

Il presidente Adolfo Guzzini e il vice Angelo Camilletti hanno deciso di omaggiare i sei tifosi dalla fede giallorossa incrollabile con biglietti omaggi per il derby della settimana prossima, quando la Recanatese ospiterà l’Ancona.