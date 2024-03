di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

Un bancomat evoluto in via Zincone a Colleverde, quartiere di Macerata che pur essendo uno dei punti nevralgici della residenzialità cittadina e accogliendo diverse attività commerciali, da anni è stato lasciato completamente sguarnito dagli istituti bancari.

La questione è stata affrontata più volte anche in Consiglio comunale con mozioni e ordini del giorno proposti di volta in volta dalle opposizioni in carica e divenendo anche terreno di scontro politico, ma finora non aveva avuto una risposta.

Banca Macerata ha fatto ormai sua la mission di intervenire laddove altri istituti lasciano sguarniti quartieri, come in questo caso, o comuni montani e nel pieno del cratere in altri casi.

Lo ha sottolineato durante il taglio del nastro di questa mattina, il presidente Ferdinando Cavallini: «Oggi non è semplice fare banca ma soprattutto, secondo noi, è necessario adempiere a una mission sociale di fornire servizi anche dove la convenienza economica è dubbia. Noi possiamo farlo perché a fine anno ci basta pareggio». Il presidente ha poi ringraziato Loris Tartuferi, fondatore di Banca Macerata.

Così anche la direttrice commerciale Debora Falcetta: «Finalmente Colleverde ha un punto di riferimento bancario. Questa è una filiale light che consente ogni tipo di operazioni, dal versamento di contanti e assegni ai bonifici senza costi per i clienti della banca. L’invito è a diventare clienti per poter utilizzare lo sportello a tutto tondo. Questo quartiere è densamente popolato ed è giusto che avesse questo servizio». Ha ringraziato la banca e la sua dirigenza il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli: «Avere questo bancomat fa bene alla città e al quartiere, oltre a dimostrare che c’è una banca che si sta evolvendo e che dà il buon esempio, pensando anche al benessere sociale».

Lo sportello Atm è attivo già da oggi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Si accede inserendo una tessera bancomat ed è dotato di tutti i sistemi di sicurezza, come ha spiegato il geometra Giovanni Carpino: «Una volta che un cliente sarà entrato, non potrà accedere nessun altro per un certo arco di tempo. Il tempo per le operazioni potrà essere prolungato se necessario per le operazioni. L’atm è dotato anche di un sistema antimalore che scatta in caso di immobilità della persona».