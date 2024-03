Rischio idrogeologico, 200mila euro in più per Valfornace. I fondi si aggiungono ai 650mila euro che erano già stati stanziati per il primo stralcio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Fornace. Il trasferimento di fondi è stato firmato dal commissario alla Ricostruzione, Guido Castelli. Si tratta di un contributo aggiuntivo, derivato dall’aumento dei costi del progetto. «La ricostruzione di edifici sicuri non può prescindere dalla messa in sicurezza dell’ambiente naturale – dice il Commissario Castelli -. Per questo stiamo intervenendo non solo nella riparazione materiale dei borghi ma, laddove possibile, nella mitigazione dei rischi connessi alla presenza di fiumi e torrenti, che rappresentano delle risorse ma anche delle sfide da gestire a causa delle conseguenze della crisi climatica. Insieme al presidente Francesco Acquaroli e all’Ufficio speciale ricostruzione delle Marche, vogliamo ricostruire nel segno della prevenzione».