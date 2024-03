Saltare la corda, il gioco d’infanzia più antico del mondo, diventa un modo per tenersi in forma, divertendosi. Lo sanno bene gli organizzatori del 2° camp intensivo di “Rope kkipping”, disciplina che prevede, appunto, saltare la corda per allenarsi e migliorare la propria qualità della vita.

L’associazione sportiva Rope Skipping Marche che fa base a Civitanova, dopo il successo della scorsa prima edizione, è pronta a replicare l’evento nel week end del 16 e 17 marzo a Civitanova. Un appuntamento dedicato a tutti coloro che vorranno provare a cimentarsi in questo sport e vedere da vicino benefici e opportunità. Un’attività rivolta non solo ai bambini, ma anche agli adulti e che ancora in Italia è poco conosciuta. Il prossimo 16 e 17 marzo per invogliare tutti a prendere la corda e saltare arriveranno dalla Repubblica Ceca i campioni della più longeva squadra europea della disciplina, detentrice di numerosi titoli e riconoscimenti, gli “Skipping Boys”.

Questi prodigiosi atleti hanno iniziato nel 2008 ad esibirsi e a partecipare ai vari campionati, quando quasi nessuno in Europa conosceva il salto della corda come disciplina sportiva. In 15 anni d’attività hanno partecipato a migliaia di eventi e gare: oggi vantano il titolo di prima squadra fondata nella Repubblica Ceca e sono al sesto posto tra le prime dieci squadre europee. Jan è tre volte campione della Repubblica Ceca, vincitore del campionato mondiale in Norvegia e 4 volte campione europeo. Michal è nove volte campione della Repubblica Ceca e del campionato China open di Pechino, nonché quarto e sesto posto ai campionati europei. «Siamo convinti che il salto della corda ha tanta strada da percorrere – raccontano dall’associazione Rope Skipping Marche – prima che diventi sufficientemente conosciuta ed apprezzata per questo abbiamo organizzato con l’aiuto degli atleti con più esperienza questo evento». L’appuntamento è per sabato 16 marzo alla palestra di via Regina Elena dalle 9,30 alle 18 e domenica 17 marzo al Varco sul mare dalle 9,30 alle 13. L’ingresso è libero.