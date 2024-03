di Luca Patrassi (foto Fabio Falcioni)

Il Pd delle Marche chiama a raccolta, in vista un forum dedicato alle aree interne. L’appuntamento è per il prossimo 16 marzo all’Abbadia di Fiastra. Presentazione dell’evento oggi nella sede del circolo dem di via Spalato, c’erano la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi, il segretario provinciale maceratese Angelo Sciapichetti, la segretaria di Macerata Ninfa Contigiani, Marco Berardinelli che curerà l’organizzazione del forum e Rodolfo Frascarello del circolo Pd di Tolentino.

Bomprezzi ha messo le cose in chiaro sul significato del passaggio da Giovanni Legnini a Guido Castelli alla guida della Ricostruzione postsisma: «Dagli amministratori si percepisce un giudizio largamente positivo sull’operato di Giovanni Legnini, si sta vivendo ora di rendita anche per la partita legata al Pnrr sisma che non fu votata da Fratelli d’Italia. Si riscontra che ora, e questo riguarda anche altri ambiti della Regione, non c’è un coordinamento generale, un lavoro di squadra dove tutti sono ascoltati, c’è una erogazione a pioggia spesso non sui dati ma sulla base dell’appartenenza politica».

Aggiunge Bomprezzi: «Le aree interne rappresentano la spina dorsale della nostra regione. Trovare strategie efficaci per salvarle dallo spopolamento e valorizzarle, è cruciale per garantire il benessere e lo sviluppo dell’intero territorio regionale, da monte a valle. È fondamentale che il dibattito politico si concentri su queste realtà, ascoltando le esigenze delle comunità locali e fornendo risposte concrete ai loro bisogni. Saremo all’Abbadia di Fiastra per accogliere la testimonianza di chi vive le aree interne, degli esperti e di tutti gli autorevoli attori che hanno a cuore il futuro delle aree appenniniche e di tutta la Regione Marche. Dopo più di tre anni di Governo, Acquaroli non sta facendo nulla più che prendere ordini dalla Meloni e si sta dimenticando dei marchigiani, sempre più isolati dalle scelte della destra, dalla sanità, alla scuola, ai servizi. Noi invece vorremmo mettere al centro le persone, a partire dai luoghi più in difficoltà, con una iniziativa aperta a tutti».

Il pensiero di Angelo Sciapichetti: «Le province marchigiane soffrono tutte il fenomeno dello spopolamento dell’entroterra che è iniziato da molto prima degli eventi calamitosi. Il partito si pone in una fase di ascolto, di apertura e di elaborazione di un programma in vista delle elezioni regionali. Riteniamo strategico il rilancio delle aree interne per il rilancio di tutta la regione Marche».

Il dettaglio del forum. Apertura alle 10 con gli indirizzo di saluto che saranno svolti a cura della segretaria del Pd Marche Chiantal Bomprezzi, del referente tavolo aree interne del Pd Marche Andrea Gubbiotti e del sindaco di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo. A seguire un intervento di Marco Sarracino, responsabile aree interne della segreteria nazionale del Pd. Alle 10.30 una tavola rotonda su “Aree interne: una popolazione resiliente” che vedrà protagonisti i sindaci di Fabriano, di Arquata del Tronto, di Amandola e di Tolentino, rispettivamente Daniela Ghergo, Michele Franchi, Adolfo Marinangeli e Mauro Sclavi, il presidente nazionale Unicem Marco Bussone, il presidente del Consorzio di bonifica Marche Michele Maiani e il deputato Pd Augusto Curti.

Alle 11.30 altra tavola rotonda su “Aree interne: gli attori di una strategia” con relatori l’attore Neri Marcorè, il presidente di Legambiente Marche Marco Ciarulli, il presidente del Parco dei Sibillini Andrea Spaterna, il docente di Unicam Piero Farabollini, l’assessore comunale di Fabriano Pietro Marcolini, il segretario generale di Fondazione Symbola Fabio Renzi e Claudia Mazzucchelli della Uil. Nel pomeriggio tazvoli di lavoro, sempre aperti alla partecipazione di tutti, su Servizi(coordina Antonio Mastrovincenzo), Ambiente (Marco Fiori), Cultura (Francesco Miti), Economia (Fabrizio Cesetti) e Ricostruzione (Romano Carancini. Alle 15.30 un focus sulla ricostruzione con l’ex commissario alla ricostruzione postsisma Giovanni Legnini, l’ex governatore delle Marche Luca Ceriscioli e il segretario provinciale del Pd maceratese Angelo Sciapichetti. Alle 16 tavola rotonda su “Aree interne: come sconfiggere le disuguaglianze territoriali”, relatori Giuseppina Sorichetti (progetto C’entro), Emanuela Leli per la Cna, Serafino Celano (Riabitare l’Italia), Barbara Olmai (narratrice sociale), Franco Pesaresi (network Non autosufficienza), Giuseppe Paolini (presidente Upi Marche9 e Irene Manzi deputata del Pd. Le conclusioni saranno a cura dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza.