Il maltempo odierno si è tradotto in un rinforzo di neve sulle vette dei Sibillini. Una buona notizia per Frontignano, dove nel fine settimana, salvo variazioni meteorologiche dell’ultimo momento, ci sarà un’apertura almeno parziale degli impianti.

«Dopo la pioggia dei giorni scorsi ha ripreso un po’ a nevicare e sul campo scuola abbiamo 20 centimetri di neve – fa sapere il comprensorio Frontignano360, che gestisce gli impianti della località sciistica nel comune di Ussita – possiamo confermare da venerdì a domenica l’apertura della seggiovia Saliere per salita e discesa e il tapis roulant a servizio della pista per campo scuola e slittini. Al momento non è possibile aprire altre piste visto lo scarso innevamento. Gli impianti e il Saliere Mountain Lounge saranno aperti dalle 8:30 alle 17. Operativo anche il noleggio sci direttamente alla partenza della seggiovia, la scuola sci e i maestri per le lezioni».

Niente da fare invece per Pintura di Bolognola, dove le precipitazioni non sono state sufficienti: le piste resteranno chiuse, anche se sarà aperto come sempre lo ZChalet Mountain Club.

