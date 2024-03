In tempi di riscaldamento globale e inverni che somigliano più alle primavere di qualche anno fa, una nevicata in montagna è diventata una notizia degna di nota. E così a Frontignano si guarda al cielo con speranza, visto che da diverse ore un manto bianco si è poggiato sulle piste da sci.

«La nevicata sta continuando anche se con temperature non molto basse – fanno sapere dagli impianti che ricadono nel territorio comunale di Ussita – al momento abbiamo 5-6 centimetri alla partenza alle Saliere, 10-12 centimetri alla partenza al Belvedere e 15-20 centimetri al campo scuola e all’arrivo al Belvedere. Per ora troppo pochi per poter battere le piste con il gatto ma abbiamo cingolato il campo scuola con la motoslitta per iniziare a compattare il manto». Una possibile apertura delle piste nel weekend? Dipende. «Solo se la nevicata continuerà questa sera e se ne farà altra tra mercoledì e giovedì».

Anche a Bolognola è tornata una spolverata di bianco, ma c’è ben poco da festeggiare. «In questo non inverno ci si accontenta di tornare a vedere un po’ di bianco, visto che quest’anno proprio non la vuole fare», commentano laconici i gestori degli impianti di Pintura.

Al momento, la Protezione civile regionale non ha diramato allerte meteo per i prossimi giorni. «Per la giornata di domani, nel pomeriggio, sono previsti rovesci o temporali sparsi in particolare nell’entroterra collinare e nella fascia montana che, dalla serata, si sposteranno verso le zone costiere, ma senza accumuli o intensità significative», si legge nel bollettino emesso oggi.

(Ma. Pa.)