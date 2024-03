Lo scorso 26 febbraio all’istituto Santo Stefano di Porto Potenza, gruppo Kos e sigle sindacali hanno sottoscritto un accordo nel quale, oltre ad affrontare alcune tematiche organizzative legate al reparto farmacia ed alle turnazioni portierato, si è per la prima volta affrontato e definito il tema importante della libera professione per i fisioterapisti assunti a tempo indeterminato. Questi potranno, previa autorizzazione ed in via sperimentale sino al 31 dicembre 2024, svolgere attività lavorativa esterna alla struttura, espletando la propria professionalità non solo all’interno del luogo di lavoro ove quotidianamente operano.

Per Cisl Fp e Uil Fpl rappresentati rispettivamente da Mariella Mazzalupi e dal segretario regionale Marcello Evangelista, in attesa del rinnovo del ccnl è fondamentale il prosieguo delle relazioni sindacali in tutte le strutture del gruppo Kos per dare risposte alle tante professionalità presenti. «Il definire aspetti organizzativi importanti per il miglioramento delle condizioni di lavoro è condizione primaria per dare risposte concrete alle istanze dei lavoratori, contestualmente ad un’azione incisiva per il rinnovo del contratto collettivo nazionale teso a dare dignità a salari che, con l’inflazione a due cifre, hanno gradualmente perso potere d’acquisto – affermano Mazzalupi ed Evangelista – sicuramente gli argomenti da affrontare sono ancora tanti, ma solo con un corretto sistema delle relazioni sindacali e con un confronto serio e costruttivo si riuscirà a dare delle risposte importanti ai lavoratori».

«Dopo la stabilizzazione di 25 oss a tempo indeterminato a fine 2023 – commenta Alessandro Calabrese, responsabile delle relazioni sindacali di Kos – continua l’attenzione positiva del gruppo verso i propri professionisti. L’accordo pilota siglato a Porto Potenza dà la possibilità al personale fisioterapista dipendente di poter lavorare al di fuori della struttura del Santo Stefano nelle forme previste dalle norme in questi casi e in via sperimentale per il 2024, con l’impegno di valutare nei prossimi mesi l’ampliamento del perimetro di applicazione. Lo riteniamo un forte e positivo atto verso queste professionalità che apre le porte a forme di innovazione nel settore della sanità privata, certi di aver contribuito ad alimentare anche un appeal verso un’eccellenza della sanità regionale. Il costante impegno del gruppo, attraverso la sua dirigenza, a trovare soluzioni condivise è sinonimo di un percorso virtuoso che ci auguriamo sia recepito positivamente a tutti i livelli».