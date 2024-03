di Mauro Giustozzi

Una storia infinita, quella della rotatoria Costamartina a Civitanova, che finalmente trova il suo epilogo con l’appalto aggiudicato dalla Provincia all’impresa edile Pipponzi per i lavori di realizzazione. Un intervento atteso da decenni, visto che di questa opera si era iniziato a parlare sin dal 2008, durante la presidenza dell’ente da parte di Giulio Silenzi, quando fu realizzato un primo progetto preliminare. La ditta civitanovese ha vinto la gara con un ribasso del 17,37% per l’importo di 521.551,89 euro ed avrà 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere, per realizzare l’opera.

Diversi lustri hanno accompagnato questa importante opera stradale datata inizio anni Duemila con un primo progetto che venne accantonato perché non furono reperiti tutti i fondi necessari. Fu successivamente l’ex presidente della Provincia, Antonio Pettinari, a trovare il sistema di reperire i finanziamenti necessari per realizzare questa rotatoria destinando allo scopo parte dei proventi della vendita dell’ex liceo di Fontespina. Sono seguiti ancora anni di stop&go, fino al via libera di questo intervento che verrà realizzato grazie ai fondi stanziati da Regione Marche e Provincia di Macerata. La rotatoria sarà costruita all’incrocio tra via Costamartina e la provinciale 10 Bivio-Vergini, uno dei punti viari più pericolosi per la mole di traffico che vi transita quotidianamente, perché da questo incrocio si snodano le arterie che collegano Porto Civitanova alla città alta e che si diramano verso la provinciale delle Vergini e, da qui, con via Einaudi, superstrada e A14 e in più costituisce un punto di accesso obbligato per raggiungere l’ospedale cittadino. Il bando di gara, il cui importo iniziale era di 629.245,89 euro, ha visto l’arrivo alla Provincia di cinque offerte da operatori economici costituiti da micro, piccole e medie imprese: il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso, inteso come massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

La realizzazione della rotatoria comporterà importanti miglioramenti di efficienza rispetto all’intersezione a raso preesistente, sia per quanto riguarda la fluidità del traffico, sia per la sicurezza della circolazione. Il diametro totale della rotonda sarà di 38 metri, mentre l’anello di circolazione sarà di 7; per la sua realizzazione sarà necessario portare alla stessa quota tutta l’area interessata. Il collegamento pedonale tra la piscina e la ciclabile del Castellaro sarà realizzato mediante una nuova passerella adiacente il ponticello vicino alla fermata del bus e un nuovo attraversamento pedonale semaforizzato a chiamata che collegherà il nuovo marciapiede con quello esistente.