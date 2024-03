Non si trovava più dal 2021 quando il tribunale ha emesso una sentenza di condanna ad 1 anno e 7 mesi per reati contro la famiglia di cui era accusato un 34enne italiano. E’ stato trovato nell’abitazione di un parente, alla periferia di Morrovalle. Il 34enne si era reso irreperibile dal 2021, quando era stato colpito da un ordine di carcerazione per essere venuto meno agli obblighi di assistenza nei confronti di un minorenne non versando più il mantenimento per gli alimenti all’ex compagna. Sottrattosi alla giustizia per quasi tre anni, è stato individuato dopo una serrata attività di ricerca e di indagine svolta dai militari. Ora è in carcere ad Ancona.

Altri due gli arresti compiuti dai militari della Compagnia di Civitanova nel fine settimana: i militari della stazione di Recanati hanno arrestato un 56enne italiano, colpito da un ordine di carcerazione in quanto responsabile di numerose truffe: dovrà scontare 7 anni. A Porto Potenza i carabinieri hanno dato esecuzione ad un altro ordine di carcerazione: a finire ai domiciliari è stata una donna di 78 anni responsabile di bancarotta fraudolenta. Dovrà scontare 3 anni. Vista l’età il tribunale ha accordato che scontasse ai domiciliari la condanna.

Tra le attività del fine settimana sono stati controllati circa 100 automobilisti. Diverse le multe, in un caso con il sequestro dell’auto. Denunciate due persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza: ritirata la patente.

(redazione CM)