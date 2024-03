Un omaggio alla donna in occasione dell’8 marzo. L’Azienda dei Teatri di Civitanova, con la collaborazione del Comune e con Isolani Spettacoli, propone venerdì 8 marzo, alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova, la prima data di un nuovo progetto in anteprima nazionale, dal titolo: Italian Crossover Rhapsody – Morricone e le melodie italiane famose nel mondo.

Un concerto unico ed emozionante, che vedrà protagonista sul palco Federica Caseti Balucani, soprano dalla vocalità magnifica e dal timbro inconfondibile, nota per aver riadattato la sua voce alla musica pop ottenendo grandi riconoscimenti di pubblico con le sue reinterpretazioni dei grandi classici italiani e internazionali.

Accompagnata da un meraviglioso quartetto d’archi e una formazione di altri cinque musicisti di eccellenza, Federica Caseti Balucani ripercorrerà le più famose melodie italiane diffuse in tutto il mondo (Da Se telefonando a Te Vorria Vasa’, da Luna Diamante a Il cielo in una stanza e tanto altro ancora), oltre a dedicare un momento al grande maestro Ennio Morricone, con il quale la cantante intraprese un bellissimo percorso insieme, in delle rappresentazioni musicali da lui stesso dirette.

I musicisti che si esibiranno sono Pierfrancesco Tarantino (batteria), Francesca Morandi (basso), Luca Fraula (pianoforte), Luca Pedroni (chitarra), Sebastiano Sempio (percussioni) e l’Alter Echo Quartet (archi). La produzione è di Duemme Music Management.