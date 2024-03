Maria Grazia Messina insieme a Maria Cristina Mundici e Raffaella Roddolo ha curato il Catalogo ragionato di recente pubblicazione dell’opera di Carol Rama che analizza per la prima volta compiutamente i settant’anni di lavoro dell’artista, dal 1936 al 2005. Sarà l’ospite di “Incontri sull’arte e dintorni “, rassegna promossa da Amici di Palazzo Buonaccorsi mercoledì 6 marzo alle 17 nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi-Borgetti a Macerata.

«Figura centrale, e singolare, nell’ambito della storia dell’arte italiana – si legge in una nota degli organizzatori – Carol Rama (Torino, 1918-2015) attraversa il Novecento all’insegna dello sperimentalismo di soggetti e materiali; dagli anni duemila inizia a essere apprezzata oltre i confini nazionali e la sua fama cresce dopo il 2015 anche grazie a importanti retrospettive in Europa e negli Stati Uniti.

La professoressa Messina ci porterà ad un incontro ravvicinato con l’artista ripercorrendo i passaggi di un’accurata ricerca scientifica sull’opera, sulla pittrice e sui suoi contesti operativi che hanno caratterizzato il clima socioculturale del secondo Novecento italiano».

Maria Grazia Messina ha insegnato nelle Università di Venezia e Firenze, dove ha diretto la Scuola di Dottorato in Storia delle Arti e Spettacolo. Ha presieduto la Consulta universitaria nazionale per la storia dell’arte, ed è stata membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Studia soprattutto i nessi fra arti, critica e letteratura fra ottocento e novecento. Ha curato diverse mostre, a Torino, Gam, a Milano, Museo del 900, a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, a Roma, Terme di Diocleziano.