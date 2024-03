Perde la testa al distributore di benzina, spacca due colonnine e una la imbratta col sangue: denunciato un 47enne. E’ successo a Penna San Giovanni, dove i carabinieri sono riusciti a chiudere il cerchio dopo quanto successo a fine dello scorso anno. Era stata l’amministrazione comunale a presentare denuncia, dopo aver trovato danni e imbrattamenti alla stazione di servizio.

I militari hanno così avviato gli accertamenti e grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a ricostruzione la dinamica di quanto accaduto e a identificare il responsabile. Un uomo aveva parcheggiato il veicolo all’altezza della pompa carburanti ma si era diretto sul lato opposto, ossia nella zona autolavaggio. Lì aveva introdotto il denaro nella colonnina dell’autolavaggio, dopo essersi accorto di aver sbagliato colonnina, attraverso l’apposito pulsante inoltravo richiesta al centro di assistenza. L’assistenza gli ha risposto che il denaro non poteva essere ritrasferito nella colonnina delle pompe di benzina e l’uomo ha perso la testa. Ha colpito e fracassato la sportello in plexiglass trasparente della colonnina dell’autolavaggio, poi è andato a fare benzina e ha spaccato anche l’altro sportello in plexiglass. Prima di ripartire ha poi imbrattato la colonnina stessa con il sangue della mano destra dove si era ferito. Dalla targa del veicolo, i militari lo hanno rintracciato: si tratta di un 47enne di Macerata, è stato denunciato per danneggiamento aggravato e imbrattamento.