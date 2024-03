Cosmetici contenenti una sostanza tossica e giocattoli pericolosi: maxi sequestro e due denunce. E’ l’esito di un’operazione messa a segno dalla Guardia di finanza di Macerata, nell’ambito di un più ampio e specifico piano di interventi, predisposto dal Comando provinciale.

Due gli esercizi controllati dalle Fiamme gialle. In totale sono state trovate 100 confezioni di articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti una fragranza sintetica, il Butylphenyl Methylpropional, anche conosciuta con il nome “Lilial”, vietata da marzo 2022, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Inoltre 150 cosmetici risultati privi della prevista etichettatura e circa 8.300 prodotti tra giocattoli e relativi accessori, privi del marchio “CE” e delle informazioni minime previste dal “Codice del Consumo”, importanti per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

La merce è stata sequestrata e i titolari degli esercizi commerciali controllati sono stati denunciati e segnalati, ai fini amministrativi, alla locale Camera di Commercio. Il titolare del negozio che commercializzava i cosmetici privi di etichettatura è stato, anche segnalato all’Agenzia regionale sanitaria.