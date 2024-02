Il Comune interviene sulla questione del trasporto pubblico che collega Macerata con Piediripa. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro per esaminare la situazione, con particolare riferimento alla soppressione di alcune corse e alle modifiche degli orari del servizio: diversi cittadini avevano lamentato tempi di percorrenza anche di 45 minuti per arrivare in centro da Piediripa, facendo scattare anche una raccolta firme (leggi l’articolo).

«Apm ha ricordato che sono 15 le corse che transitano nel territorio di Borgo Piediripa: cinque corse per la linea 8, otto corse per la linea 7 e due corse per la linea 8-bis – dice l’assessore con delega al trasporto pubblico locale Laura Laviano – risultano dunque mantenute e garantite, nel complesso, le esigenze della relativa utenza e non sono state manifestate particolari problematiche al riguardo dal varo del nuovo programma di esercizio. La nuova impostazione del programma di esercizio con la creazione dell’innovativa percorrenza “ad anello” consente, anzi, di poter tornare da Piediripa direttamente a Collevario senza dover cambiare linea».

L’istituzione delle nuove linee 7/10, nel percorso Giardini Diaz – via Bramante – Piediripa – Centri commerciali – Sforzacosta – via Roma – Giardini Diaz, nonché 10/7, nel percorso Giardini Diaz – via Roma – Sforzacosta – Piediripa – Centri commerciali – via Bramante – Giardini Diaz ha consentito un collegamento diretto tra le frazioni di Sforzacosta e Piediripa e con le zone commerciali di Corridonia e Piediripa, precedentemente sprovviste di una linea diretta. «L’istituzione del collegamento con il Corridomnia si è rivelata, a sua volta, positiva in termini di riscontro, considerata la valenza sociale che il servizio oggi svolge anche a favore degli anziani che altrimenti non avrebbero avuto modo di poter autonomamente raggiungere tali spazi – ha aggiunto Laviano – la richiesta di un autobus che arrivasse direttamente al Corridomnia è pervenuta da parte dei cittadini ed è stata promossa anche per far percorrere, in maggiore sicurezza, a chi precedentemente andava a piedi, un tratto di strada non illuminato. In base all’indirizzo politico dell’amministrazione, il programma di esercizio è stato sviluppato internamente da tecnici specializzati Apm, coordinati dal presidente Gianluca Micucci Cecchi. In conclusione, il percorso di rivisitazione e razionalizzazione del nuovo programma di esercizio ha determinato un aumento generalizzato dell’utenza che ricorre al servizio di trasporto pubblico locale e, in particolare, non sono state più registrate corse vuote e, quelle più frequentate, risultano essere quelle che da Sforzacosta vanno a Piediripa e viceversa».