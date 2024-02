Perde il controllo dell’auto, la vettura si ribalta in mezzo alla carreggiata. È successo a San Severino questa mattina. Nulla di grave per la donna che era al volante della vettura, una 61enne sudamericana.

L’incidente è avvenuto lungo la strada 602 per Cingoli. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale di San Severino, intervenuta sul posto. La donna ha avuto l’incidente in località Marciano. La vettura, una Lancia Y, è uscita di strada per poi ribaltarsi e restare ferma, poggiata sul tettuccio, in mezzo alla carreggiata. Sul posto 118 e vigili del fuoco per i soccorsi. La donna è rimasta ferita in modo lieve ed è stata portata in ospedale a San Severino. La strada è stata chiusa per la messa in sicurezza e la pulizia, per circa mezz’ora e poi riaperta a senso unico alternato per la conclusione delle operazioni di verifica. Sul posto anche personale Anas. Altri veicoli non sarebbero coinvolti.