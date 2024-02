Si terrà sabato 2 marzo la presentazione del libro “Finitezza e Immortalità. Un racconto sulla morte e l’amore” di Annarita Corradini edito da Ephemeria. L’appuntamento è per le 17 al museo civico Villa Colloredo Mels di Recanati. A seguito dei saluti del sindaco di Recanati, Antonio Bravi e dell’assessora alla cultura, Rita Soccio, l’autrice del libro dialogherà con Patrizia Mozzoni e Paolo Giuliodori.

«La presentazione di questo libro – scrivono gli organizzatori – sarà un’occasione per parlare del tabù della morte. Tanto più evitiamo di parlarne, tanto più le fantasie, le più mostruose, abiteranno la nostra mente, esponendoci ad una progressiva vulnerabilità psico-emotiva.

La società che viviamo ci presenta la morte sempre associata alla sofferenza e/o alla violenza. Quando scientificamente già sappiamo che è più doloroso venire alla luce che andarsene da questo mondo. E poi c’è il grande argomento della “coscienza che non muore”, oggetto di indagine e ricerca delle neuroscienze, della fisica quantistica e della tanatologia, discipline che negli ultimi anni stanno intessendo un interessante dialogo tra loro. Conosciamo veramente la morte? È possibile liberarsi dalla paura della morte? Se sì, che conseguenze può avere sulla nostra vita?

Questo libro ci invita ad un viaggio in un mondo ancora sconosciuto, prende per mano il lettore e lo accompagna nel mistero della morte, quindi nel mistero della vita».

Alla presentazione sarà presente anche la pluripremiata artista Paola Tassetti, autrice dell’opera riprodotta nella copertina del libro che, per l’occasione, esporrà alcuni dei suoi lavori, in un viaggio di conoscenza tra immagini e parole.