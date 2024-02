Una domenica da ricordare quella scorsa per gli allievi e i coreografi dell’Espressione Arte Danza. Al Padiglione delle Nazioni della Fortezza da Basso di Firenze, i ragazzi della scuola diretta da Letizia Francioni hanno infatti centrato il terzo posto alla 18° edizione dell’Expression International Dance Competition, concorso nell’ambito di “Danza in Fiera 2024”.

Si tratta di uno dei concorsi più noti in Italia e i ballerini recanatesi hanno incantato con la coreografia estratta dallo spettacolo “Prosopon”: come premio portano a casa anche una borsa di studio presso una delle compagnie di danza contemporanea più note nel panorama della danza contemporanea in Italia, la Zappalà Danza. A testimoniare la grande rilevanza del concorso oltre alla sua longevità, da oltre 18 anni anche il numero dei partecipanti, oltre 5mila ballerini partecipano al concorso provenienti da tutto il mondo con una giuria d’eccellenza formata dai grandi nomi della danza internazionale. Quest’anno a premiare le ragazze c’erano tra gli altri Adria Ferrali, importante figura nel mondo della danza contemporanea, attualmente direttrice artistica di Dap – Festival Danza in Arte a Pietrasanta; Alessandro Vacca, rinomato ballerino, attualmente di stanza a New York al Peridance Center e alla White Wave Dance Company; Arben Giga, coreografo e direttore creativo di Not Just Hip Hop a Londra; Fabio Crestale, direttore e coreografo della compagnia I Funamboli di Parigi e molti altri prestigiosi nomi della danza internazionale.

Questi i premiati: Alessandra di Giacomo, Elisa Carbonari, Eleonora Caporaletti, Matilde Verlicchi, Asia Pallotta, Fiorella Alviti, Lucrezia Malizia e il coreografo Nicola Monano, rehearsal director della Akram Khan Company.