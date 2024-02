Per il ciclo “Meditazione e presenza mentale. Come affrontare le situazioni quotidiane con maggiore armonia interiore” organizzato dal dipartimento di Studi Umanistici dell’università di Macerata, mercoledì 28 febbraio alle 18 nell’aula “Omero Proietti”, al terzo piano di via Garibaldi 20, si terrà il terzo incontro. Questo nuovo appuntamento segue all’affollatissima lezione tenuta dal poeta Franco Arminio. Questa volta la riflessione sarà condotta da Claudia Baracchi, docente di filosofia morale e di pratiche filosofiche all’università di Milano Bicocca.

Studiosa di filosofia antica e di percorsi meditativi, la professoressa Baracchi unisce alla competenza filosofica quella psicanalitica e quella nella storia dell’arte. Il tema che la docente affronterà riguarda l’ascolto interiore e lo sviluppo della capacità di dialogo, sia con se stessi che con gli altri. L’incontro sarà introdotto da Roberto Mancini, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Tutti gli appuntamenti sono aperti a chiunque voglia approfondire le opportunità di benessere integrale che sono costituite dal dialogo, dalla meditazione, dall’ascolto, dalla spiritualità.