Camminare per raccogliere fondi. E’ l’idea base di Just The Woman I Am, presentata questa mattina al Comune di Camerino in collaborazione con Unicam. La manifestazione, in programma sabato 2 marzo nell’impianto del Cus Camerino, rappresenterà un momento di socialità e aggregazione per cittadini e studenti di tutto il territorio.

«La Jtwia – spiegano gli organizzatori – è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa o camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. È un evento in origine organizzato dal CUS Torino in collaborazione con l’Università degli studi di Torino e il Politecnico di Torino. Jtwia si svolge rigorosamente nella prima settimana di marzo, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna. Si può scegliere di partecipare alla corsa o camminata in modalità virtual o in presenza, come singolo o in gruppo».

Il 2 marzo al Cus Camerino (ritrovo alle 10, partenza alle 10,30) si svolgerà la corsa/camminata in modalità virtuale (collegata con l’evento in piazza castello a Torino) aperta a tutti, dagli under18 agli over60. L’iscrizione alla manifestazione sarà gratuita e all’interno della manifestazione sarà possibile partecipare, oltre alla camminata, a diverse attività proposte dal Cus tra cui teqball, tennistavolo, calcio balilla e tante altre attività in collaborazione con la Figest. Alla presentazione il Sindaco Roberto Lucarelli ha sottolineato la vivacità della città di Camerino nello sport con eventi nazionali ed internazionali. Il presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli anche a nome di Federcusi ha ricordato il grande lavoro per favorire l’inclusione dei ragazzi di culture diverse, di chi ha abilità diverse ma ottime per praticare tante attività sportive e ludico motorie. Presenti anche la presidente della Associazione Corsa alla Spada e Palio, Donatella Pazzelli, e il delegato allo sport del rettore Filippo Maggi.

Per scoprire di più sulla manifestazione e ottenere più informazioni sull’iscrizione visita il seguente link: https://www.cuscamerino.it/just-the-woman-i-am-la-corsa-camminata/