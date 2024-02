Elcito viaggia con lo spot della Regione che ha come protagonista il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Lo slogan “Let’s Marche”. Spot diffuso in tutto il mondo per far conoscere l’unica regione d’Italia al plurale.

«Sulla pagina Facebook di Marche Tourism sono stati pubblicati gli scatti fotografici dello spot che in parte è stato girato nella suggestiva cornice di Elcito e della Riserva Naturale regionale del Monte Canfaito e del Monte San Vicino – dice il comune di San Severino -. Le immagini ritraggono il campione Gianmarco Tamberi a spasso, bastone alla mano e zainetto in spalla, tra le strette vie del borgo medievale di Elcito, il “Tibet delle Marche”, ma anche lo straordinario panorama che si scorge da questo sperone roccioso posto a 821 metri d’altitudine alle pendici del monte La Pereta, non lontano dal San Vicino, dove un tempo sorgeva un antico castello eretto a difesa dell’abbazia benedettina di Valfucina». Tamberi ha girato lo spot a dicembre.