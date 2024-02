Dopo il successo di pubblico del duo jazz Ceccarelli-Spinetti, che ha inaugurato con un omaggio in chiave jazz a Ennio Morricone la 54esima stagione concertistica, prosegue la serie di concerti della Gioventù Musicale.

Sarà il pianista Dominic Chamot ad aprire il cartellone classico della rassegna domenica 25 febbraio alle 17,30 all’Accademia della Musica “Franco Corelli”, con un articolato e vario programma che spazierà da Haendel fino a Prokofiev, passando attraverso alcuni capolavori di Schubert (Improvviso n.3 op.142), Schumann (Sonata n.1 op.11) e Debussy (estratti da “Images”). Dominic Chamot, nato a Colonia nel 1995, si è aggiudicato oltre trenta premi in concorsi nazionali e internazionali, divenendo uno dei pianisti di maggior successo della sua generazione.

Tra le sue più recenti affermazioni ricordiamo il Primo Premio e il Premio del pubblico al concorso Viotti di Vercelli nell’ottobre 2023. Chamot ha iniziato la sua carriera come “talento emergente” già da bambino, venendo accettato al Pre-College dell’Hochschule für Musik und Tanz di Colonia all’età di soli dodici anni. In pochissimo tempo si è aggiudicato vari premi internazionali a Berlino, Zwickau, Enschede, Weimar e Colonia e si è esibito in prestigiose sale come la Filarmonica di Berlino, il Musikverein di Vienna, la Laeisz-Halle di Amburgo. In seguito, si è perfezionato a Basilea conseguendo il diploma di solista con il massimo dei voti e la lode e contemporaneamente la laurea in pedagogia presso la prestigiosa Musik-Akademie di Basilea.

Durante questo periodo la sua reputazione di artista versatile è cresciuta, portandolo ad avere impegni sempre maggiori in vari campi. Ha suonato più volte alla Filarmonica di Berlino, ha vinto alcune delle borse di studio più esclusive della Svizzera ed è stato invitato dalla WDR Symphony Orchestra ad esibirsi come solista alla Filarmonica di Colonia. In seguito a questi prestigiosi impegni ha ricevuto ulteriori inviti da orchestre di tutta la Germania. Partecipa regolarmente anche a festival di musica da camera e durante gli studi ha lavorato come maestro collaboratore per il Theater Basel, partecipando anche in qualità di attore in due produzioni. Il pianista e critico Hannes Sonntag lo ha descritto così: “Dominic Chamot è in grado di creare quell’esperienza emotiva intensa che è il motivo per il quale facciamo o ascoltiamo musica” Per informazioni e prenotazioni: 331.2233904; gmisedecamerino@libero.it. Il costo del biglietto, acquistabile sul luogo dei concerti, è di euro 10 intero, ridotto a 5 euro per gli studenti universitari e delle scuole superiori, omaggio per gli under 14.