La festa del Carnevale Moglianese

Grande festa al Carnevale Moglianese, organizzato dall’associazione Pro Mogliano in collaborazione con il Comune. Il via ieri alle 14,30 con la partenza della sfilata dal piazzale del Santuario. Otto magnifici carri allegorici, accompagnati da dodici gruppi mascherati, hanno invaso le vie del paese portando con sé un’esplosione di allegria e colori.

«Gruppi da ogni angolo del mondo fantastico e oltre – si legge in una nota del Comune -. Dal carro sulla Scuola di Magia ai personaggi delle favole e dei cartoni animati, il mondo delle api, gli scienziati scatenati, uomini primitivi, gli antichi egizi, c’era spazio per ogni tipo di creatività e fantasia. Ma al di là delle maschere e dei travestimenti, l’elemento dominante è stato sicuramente il sorriso contagioso dei tanti bambini delle scuole di Mogliano, accompagnati dai loro genitori, che hanno partecipato con entusiasmo alla festa. Il Carnevale Moglianese non è stato solo un momento di divertimento, ma anche un’occasione per riunire la comunità e mettere a frutto la creatività. L’Amministrazione comunale ringrazia gli organizzatori e coloro che hanno collaborato a rendere magnifica la manifestazione».