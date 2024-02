Potenza Picena piange Chiara Bordoni, l’ultima libraia della città. Aveva 51 anni, è morta stanotte a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo. Molto conosciuta e stimata, fino all’anno scorso aveva la libreria Safarà, in via Duca degli Abruzzi, era l’unica in città ed era diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di lettura e non solo. Una laurea in Filosofia a Unimc, due master in comunicazione, lavorava nel campo dell’editoria. Nel 2019 si era anche candidata alle Comunali con una lista civica a sostegno di Edoardo Marabini.

«Perché mi candido? – aveva scritto – Perché questi tempi complicati hanno bisogno di ogni scintilla di partecipazione, di creatività e di curiosità; perché credo nella collaborazione e nella forza della comunità; perché credo che il nostro Comune meriti che la sua bellezza sia valorizzata, amata, condivisa, rispettata con intelligenza e gioia. Perché sono una sognatrice e, grazie a questo progetto civico, ho scoperto di essere circondata da persone che credono che i sogni siano i mattoni per costruire una società migliore». «Mi occupo di ideazione ed organizzazione di eventi culturali, della diffusione della cultura letteraria di ogni genere, di editing e correzione di bozze – aveva aggiunto parlando di sé – Sono stata una libraia per dieci anni della mia vita, e lo sarò per sempre».

Chiara lascia i genitori e una sorella. Tantissimi i messaggi di cordoglio. A partire proprio da quello della sorella Alice: «Quella brava con le parole eri tu, a noi hai lasciato senza. Ciao sorellina mia». E poi gli altri: «Grazie per aver insegnato a difenderci, a leggere, ad esorcizzare la paura, per aver condiviso i viaggi mentali. Mancherai tanto qui». «Sono certa che ovunque andrai, viaggerai in senso ostinato e contrario come sempre hai fatto e insegnerai a chiunque che perseguire i propri sogni e i propri ideali è legittimo, doveroso e soprattutto possibile». «Ciao Chiaretta, anima bella, conserverò di te un ricordo bellissimo, per sempre». «”Safara” una piccola grande libreria nel cuore di Porto Potenza, una giungla di libri e decorazioni di carta messe in un ordine tuo personalissimo e dal calore umano e non secondo la fredda logica delle librerie in serie. Safarà un luogo magico come la lettura gestito da un essere fatato come te. Elfa del bosco dei libri».

«La comunità di Potenza Picena – dice il candidato sindaco Mario Morgoni – ha subito nel breve giro di pochi giorni due dolorose perdite. A quella di Roberta Filippetti si aggiunge oggi la scomparsa di Chiara Bordoni, giovane donna intelligente, anticonformista e impegnata, animatrice di iniziative ed eventi che hanno contribuito per alcuni anni a vivacizzare ed alzare il livello culturale nella realtà di Porto Potenza. La sua Safarà è stata un punto di incontro e di dialogo e purtroppo è stata anche l’ultima libreria del Comune. Alla sua famiglia e alle persone care esprimo il mio cordoglio e rivolgo il mio pensiero solidale».

La salma si trova nella sala del commiato Carestia, mentre il funerale sarà celebrato domani alle 15 nella chiesa del Corpus Christi.