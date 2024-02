«Caciara»: il vice presidente della Provincia e coordinatore provinciale della Lega Luca Buldorini sintetizza in una parola le accuse mosse dal capogruppo provinciale del Pd Narciso Ricotta (leggi l’articolo) sul tema della strada Valpotenza. Osserva Buldorini: «Sulle infrastrutture strategiche della Valpotenza il consigliere Ricotta la butta in caciara per minimizzare i passi da gigante fatti dal centrodestra in un decimo del tempo in cui le amministrazioni a guida Pd hanno dormito, se non fatto danni». Le cose fatte secondo Buldorini: «La Provincia a guida centrodestra, al suo insediamento nel 2021, non ha trovato nemmeno un progetto nel cassetto. Grazie alla filiera di governo Lega e Matteo Salvini ministro si è passati da una Valpotenza dimenticata ad avere progetti e cantieri per passaggio a livello di via Roma, via Mattei-La Pieve, l’intervalliva Macerata-Villa Potenza con il ponte strategico per lo snellimento del traffico, la Pedemontana».

La frecciata indirizzata al consigliere Dem Ricotta: «Dell’operato di Ricotta e del centrosinistra ci resta il disastro delle piscine di Fontescodella: oltre dodici anni di rinvii, cerimonie di consegna di un cantiere mai aperto, una transazione contestata e persino il sospetto conflitto di interessi nella gestione del contenzioso».

L’accusa mossa da Ricotta alla Provincia di non aver fatto nulla di concreto per le infrastrutture della Valpotenza: «Ricotta e il Pd, avendo amministrato per decenni, sanno perfettamente – conclude il vice presidente della Provincia Luca Buldorini – che opere così complesse necessitano di procedure altrettanto complesse anche solo per avviare la progettazione. È il caso della Valpotenza con la quale siamo partiti da zero e siamo già all’accordo di programma per la progettazione: basterebbe questo per capire a cosa servono i tavoli. Evidenziandoli per cercare di farli passare come fuffa, Ricotta certifica l’attenzione costante e sistematica che la Lega e il ministro Salvini riservano alla nostra provincia in maniera costante e proficua».