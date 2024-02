Mezz’ora di black out in piazza XX Settembre per aderire a “M’illumino di meno”. L’iniziativa lanciata dalla trasmissione di Radio 2 Caterpillar viene promossa oggi a Civitanova in occasione della “giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”.

«Anche quest’anno Civitanova ha deciso di aderire all’importante iniziativa insieme a migliaia di comuni sparsi su tutto il territorio che faranno la loro parte spegnendo monumenti, piazze e vie. Gesti certamente simbolici che ci ricordano quanto siano importanti anche i piccoli comportamenti quotidiani di civiltà e rispetto nei confronti del nostro Pianeta – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica – Da molti anni partecipiamo all’iniziativa di Rai Radio 2 e siamo orgogliosi anche di aver fatto qualcosa di concreto in tema di risparmio energetico in questo ultimo anno, consegnando alla città il tetto del nostro teatro Rossini, ristrutturato con un impianto fotovoltaico di ultima generazione e rimuovendo l’amianto preesistente». Per questo stasera, dalle 20 alle 20.30 verranno spente le luci di piazza XX Settembre, vialetto sud e vialetto Nord.