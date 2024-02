E’ stato eseguito oggi all’ospedale di Civitanova il riscontro diagnostico sul corpicino del neonato morto pochi minuti dopo il parto (alle 2 del mattino di lunedì, a Civitanova). L’azienda sanitaria, ottenuto il consenso da parte dei genitori, ha effettuato l’esame per capire quale sia stata la causa della morte del piccolino che era nato al termine delle 40 settimane con parto cesareo a travaglio iniziato. Il neonato, figlio di una donna di origine marocchina e di un civitanovese, era il primo figlio della coppia.

Nel corso del riscontro diagnotico sono stati prelevati tessuti e saranno esaminati per provare a dare una risposta di senso scientifico a ciò che è inaccettabile per il cuore di questa famiglia che si ritrova a dover organizzare le esequie del loro bambino piuttosto che festeggiarne la venuta al mondo.

Il corpo nel frattempo è stato riconsegnato ai familiari. La mamma è ancora ricoverata in Ostetricia dopo il parto cesareo in attesa di essere dimessa. Non si sa ancora se verrà celebrato un funerale con una cerimonia religiosa o una funzione privata con tumulazione. Una vicenda che ha lasciato sgomenti e addolorato tutto il personale sanitario e anche la città che si è raccolta attorno al dolore del papà del piccino e della mamma. La donna, 36 anni, era alla prima gravidanza ed era stata presa in carico dall’ambulatorio ostetrico alla 35esima settimana. Da un’ecografia morfologica era emersa una criticità che aveva fatto categorizzare la gravidanza come rischio intermedio, ma niente lasciava presagire un decorso tanto infausto: fino all’avvio del travaglio infatti il monitoraggio non rilevava anomalie. Ad un certo punto il travaglio è rallentato e si è proceduto ad un cesareo. Il piccino è nato ipotonico e non ha più ripreso i parametri vitali come avviene in situazioni analoghe. E’ spirato dopo pochi minuti dalla venuta al mondo.

(l. b.)