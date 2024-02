di Laura Boccanera

Si svolgerà domani mattina la ricognizione diagnostica sul corpo del neonato nato e morto dopo appena 5 minuti l’altra notte all’ospedale di Civitanova. Una tragedia che ha toccato profondamente tutto il personale dell’ospedale e anche l’azienda sanitaria ora vuole chiarire quale sia la causa del decesso del piccolo.

Non sarà però una vera e propria autopsia, ma un riesame clinico sulle possibili cause, una ricognizione diagnostica che potrebbe chiarire perché il neonato non abbia ripreso i parametri vitali dopo la nascita col cesareo a travaglio iniziato come avviene nella quasi totalità di casi analoghi. Il neonato infatti, figlio di una donna di origine marocchina di 36 anni e di un civitanovese, è nato attorno alle 2 di lunedì mattina. I medici avevano deciso per il cesareo dopo un travaglio già avviato e che aveva avuto un decorso regolare e controllato fino a quando si è interrotto. Da lì la decisione di intervenire chirurgicamente con il taglio cesareo. La gravidanza era a termine e la mamma era stata presa in carico dall’ambulatorio ostetrico dell’ospedale alla 35esima settimana.

La donna infatti aveva deciso di farsi seguire da una ginecologa privata e aveva fatto tutti gli esami necessari. In particolare da un’ecografia era emersa una potenziale criticità che aveva fatto categorizzare la gravidanza a rischio “intermedio”. Tuttavia nulla poteva lasciare ipotizzare un decorso tanto infausto. La donna è tuttora ricoverata all’ospedale di Civitanova in attesa di riprendersi dopo il parto. I genitori, al momento, non hanno sporto denuncia per quanto accaduto e non sono state interessate le forze dell’ordine. Domani mattina a svolgere il riscontro diagnostico sarà un medico legale dell’Ast.