Esce dall’ospedale e si ritrova l’auto con le gomme squarciate. Disavventura per una cinquantenne civitanovese residente a Santa Maria Apparente che all’uscita dal nosocomio cittadino, dopo una visita ad una paziente ricoverata, si è ritrovata con due gomme a terra con i pneumatici lacerati. Erano circa le 20,30 e la donna aveva lasciato la vettura nel parcheggio dell’ospedale.

Non vi sarebbero dubbi sul fatto che le due ruote siano state volontariamente tagliate. Forse da qualche malintenzionato che aveva come scopo quello di tentare la truffa degli pneumatici avvicinandosi fingendo di prestare aiuto e approfittare invece del momento di difficoltà per poi derubare la vittima. La civitanovese non sa se sia avvenuto effettivamente nel parcheggio dell’ospedale o, in precedenza, nel pomeriggio quando era stata anche in un supermercato della zona. La donna ha voluto rendere nota la sua disavventura per mettere in guardia rispetto a simili atti vandalici o tentativi di truffa.

(l. b.)