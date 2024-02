Treia pensa ai nuovi nati e rinnova il bonus infanzia. Sono stati consegnati a tutti i nati e nate nel 2023 i “Baby shopping”: delle card pensate dall’amministrazione comunale del valore di 250 euro che potranno essere spesi nei negozi, le farmacie e i supermercati sul territorio treiese che hanno aderito all’iniziativa. I commercianti aderenti, inoltre, applicheranno uno sconto del 10 per cento sugli acquisti effettuati con il Baby Shopping, aumentando il potere di acquisto degli stessi.

«È il quinto anno consecutivo che il Comune propone questa iniziativa, destinando dei fondi comunali in aiuto alle famiglie che hanno festeggiato l’arrivo di un bebè» ha spiegato l’assessora al bilancio Ludovica Medei. I nati nel 2023 a Treia sono stati 58. «Un momento di cui dobbiamo gioire tutti quello della nascita di un bambino o una bambina che arrivano ad arricchire non solo la loro famiglia, ma l’intera comunità – ha detto l’assessora Medei – Una nascita rappresenta un dono e una risorsa. Per questo nel nostro piccolo abbiamo pensato a un piccolo contributo che possa essere d’aiuto per le famiglie».

Nella stessa giornata, sono state consegnate le borse di studio Pedaci – Cervigni e Zaira Zuccari per l’anno scolastico 2022-2023. Gli studenti premiati sono stati Silvia Coppari al quale viene assegnata la borsa di studio intestata a “Franco Vittorio Pedaci ed Erina Cervigni Pedaci” dell’importo di 415 euro; Matteo Paoli Martorelli al quale è stata assegnata la borsa di studio intestata all’insegnante Zaira Zùccari”, destinata ad uno studente di sesso maschile frequentante una scuola secondaria di II grado, dell’importo di 515 euro; Elizabeth Santana Gabriela: alla quale è stata assegnata la borsa di studio intestata all’insegnante Zaira Zùccari”, destinata ad una studentessa di sesso femminile frequentante una scuola secondaria di II grado, dell’importo di 515 euro; Sebastian Petrea: al quale viene assegnata la borsa di studio Zuccari, destinata allo studente che ha conseguito il diploma di scuola media, dell’importo di 365 euro. «Le graduatorie – fa sapere il Comune – sono stata formulate sulla base dei criteri di assegnazione del punteggio, stabiliti con D.G.C. n. 228 del 07/12/2023 e a seguito delle risultanze dell’esame della documentazione presentata dai richiedenti e depositata agli atti nell’Ufficio Servizi alla Persona. Con grande soddisfazione e gioia, l’Amministrazione comunale si è congratulata con gli studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 si sono contraddistinti per profitto e condotta».

«E’ importante essere fieri del traguardo raggiunto – ha detto l’assessora Luana Moretti – che premia il merito e che vi auguriamo essere uno di una lunga serie di successi e soddisfazioni per il futuro, di cui potranno essere orgogliosi anche i vostri genitori. L’istituzione della Borsa di studio “Pedaci-Cervigni” si deve all’avvocato Vittorio Cervigni che, nel 1944, istituì una borsa di studio per onorare la memoria della figlia Erina e del nipote Franco Vittorio Pedaci, tragicamente deceduti in un incidente stradale. È destinata annualmente a un giovane, residente a Treia, che abbia frequentato una scuola secondaria di II grado e si sia distinto concretamente per profitto e condotta. Le borse di studio intitolate all’insegnante “Zaira Zùccari”, per volontà della figlia Anna Maria Zùccari, sono state istituite nel 1998.