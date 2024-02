«Trentaquattro alloggi dell’Erap inutilizzati in via Marchetti». A dirlo è il capogruppo del Pd Francesco Micucci a pochi giorni dalla denuncia pubblica per l’inutilizzo della tac del Covid Hospital, torna a puntare il faro sugli sprechi della pubblica amministrazione.

«Non solo si dimenticano di far trasferire una Tac di ultima generazioni in ospedale – dice – ma lasciano abbandonati 34 alloggi nuovi di zecca che l’Erap da luglio 2023 potrebbe mettere a disposizione di famiglie civitanovesi a canoni agevolati».

Micucci chiede al sindaco cosa impedisca agli aventi diritto di accedere e prendere possesso delle strutture. «Perché il sindaco Ciarapica non fa la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi? L’Erap costruisce, il comune deve fare la graduatoria per l’assegnazione. Le case sono in costruzione da diversi anni, con un iter lungo: c’era tutto lo spazio per organizzarsi in tempo. L’Erap ha scritto al comune per sollecitarli ad ottobre, a novembre, a dicembre: nulla.

Solo dopo la mia interrogazione del 10 gennaio qualcuno in comune si è svegliato e solo il 31 gennaio 2024 il sindaco dà l’incarico ad una dirigente comunale di seguire la vicenda. Ora si dovrà costituire la commissione, fare le domande, analizzarle, fare l’assegnazione. Come minimo passeranno altri 6 mesi. Per un altro anno 34 alloggi saranno nuovi, pronti ed inutilizzati».