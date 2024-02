«Un’occasione per approfondire i contenuti della riforma dell’autonomia differenziata, una riforma che spacca l’Italia» . Questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalle federazioni provinciale e cittadina del Partito Democratico Macerata in programma giovedì alle 21 all’Ostello Ricci.

«Una riforma, approvata pochi giorni fa al Senato – dicono i dem – che rischia concretamente, in assenza di riequilibri e risorse, di aumentare i divari e le differenze esistenti tra parti del Paese e di compromettere la qualità di servizi essenziali come, ad esempio, l’istruzione e che per questo va conosciuta e contrastata con forza per gli effetti a lungo periodo che sarà in grado di produrre sull’equilibrio del Paese. Una riforma ancora più grave se la si pensa in combinato disposto col tentativo di portare tutto il potere del governo centrale nelle mani di uno solo con il ‘Premierato svalutando del tutto il Parlamento e il pluralismo di cui è luogo istituzionale». Dopo i saluti di Angelo Sciapichetti e Ninfa Contigiani, rispettivamente segretario provinciale e segretaria comunale, si confronteranno nel corso della tavola rotonda il costituzionalista Marco Benvenuti, Alessandro Alfieri, responsabile per le Riforme del Partito Democratico, il consigliere regionale Romano Carancini e la deputata Irene Manzi, responsabile nazionale per l’Istruzione.