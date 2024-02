Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Alperia SpA, con sede di lavoro a Pollenza, ricerca un collaboratore informatico: IT Business Partner (m/f/d)

All’interno della struttura Information Technology, nell’ambito di una società del gruppo Alperia attiva nella vendita di energia/gas/commodity, operi con l’obiettivo di mantenere e ottimizzare l’uso degli applicativi aziendali così da raggiungere obiettivi e scopi specifici come anche raccogliere e prioritizzare requisiti che emergano da Business che abbiano un impatto sugli applicativi aziendali.

Competenze richieste:

• Laurea o diploma informatico/tecnico scientifico con solide competenze informatiche

• Buona conoscenza dei principali Rdbms, in particolare Microsoft Sql Server con capacità di sviluppo di store procedure e Siss

• Utilizzo avanzato degli strumenti di Office (Excel, Word, Access) e integrazione con i database

• Una mentalità analitica e attitudine al problem solving

• Esperienza nel settore di 3-5 anni

Cosa offriamo

• Un gruppo aziendale dinamico e orientato al futuro

• Una cultura aziendale basata sulla fiducia

• Mansioni molteplici e attrattive

• Opportunità di crescita professionale

• Accesso a numerosi benefit

Qui trovi l’annuncio intero: clicca

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda che opera nella consulenza, progettazione, realizzazione e installazione di involucri architettonici un/a impiegato amministrativo (cod. annuncio Conf 444) con esperienza. La risorsa si occuperà della gestione dei movimenti contabili, con particolare riferimento alla parte passiva; controllerà i contratti di fornitura dei servizi generali, verificando la rispondenza tra ordini emessi e quantitativi consegnati; utilizzerà l’Erp aziendale e i software applicativi di office automation. Titolo di studio richiesto: Laurea in discipline economiche o Diploma di Istituto Tecnico ad indirizzo Commerciale-Amministrativo. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

La società Opera Arte ricerca per le sue strutture ricettive di Numana e Porto Recanati un/a addetto/a alla reception per la prossima stagione estiva (Giugno – Settembre 2024). Requisiti richiesti: buona conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua; ottima propensione alla relazione con l’ospite; ottima attitudine al problem solving e alla gestione del complaint; disponibilità e flessibilità. Si valutano anche profili senza esperienza. Per info e candidature inviare il proprio cv dettagliato, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e con esplicito riferimento alla posizione di interesse, a info@operaarte.it

La società Opera Arte ricerca per le sue strutture ricettive di Numana e Porto Recanati un/a addetto/a pulizie ai piani per la prossima stagione estiva (Giugno – Settembre 2024). Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare nei weekend e festivi, flessibilità e riservatezza. Per info e candidature inviare il proprio cv dettagliato, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e con esplicito riferimento alla posizione di interesse, a info@operaarte.it

La società Opera Arte ricerca per le sue strutture ricettive di Numana e Porto Recanati un/a addetto/a mansioni tuttofare per la prossima stagione estiva (Giugno – Settembre 2024). La risorsa di occuperà di piccole manutenzioni e del riordino dei locali adibiti a lavanderia; inoltre, sarà di supporto agli/alle addetti/e alla pulizia dei piani. Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare nei weekend e festivi. Per info e candidature inviare il proprio cv dettagliato, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e con esplicito riferimento alla posizione di interesse, a info@operaarte.it

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino

Azienda settore commercio cerca una commessa part time. Sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 12946

Azienda informatica cerca un apprendista tecnico hardware. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12945

Officina cerca un gommista con almeno minima esperienza e un revisore auto abilitato. Sede di Tolentino. Rif.: 12944

Tavola calda cerca una barista con disponibilità anche nei fine settimana. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12943

Officina cerca un meccanico riparatore mezzi pesanti. Sede di lavoro: zona Pollenza. Rif.: 12942

Centro estetico cerca un’estetista qualificata. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12940

Agriturismo cerca un/a aiuto cuoco/a. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 12939

Azienda settore metalmeccanico cerca un fabbro serramentista esperto. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 12938

Azienda settore confezioni cerca cucitrici esperte e stiratrici. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 12937

Imprese edili cercano muratori, manovali, carpentieri. Sedi di lavoro: Tolentino e cantieri vari. Rif.: 12936-12933

Azienda settore cartario/cartotecnico cerca manutentori elettrici/elettronici con almeno minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12935

Azienda impiantistica cerca apprendisti per la posa in opera di cavi di fibra ottica. Sede di lavoro: Regione Marche. Rif.: 12934

Azienda settore commercio cerca un responsabile di magazzino (Rif.: 12932) e un commesso di vendita in possesso de: diploma di geometra e/o laurea in architettura/ingegneria civile (Rif.: 12820). Sede di lavoro: Tolentino.

Agriturismo cerca un/a cameriere/a e un/a aiuto cucina part time. Sede lavoro: Colmurano. Rif.: 12931

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 in viale della Repubblica n. 10 oppure inviare il curriculum vitae all’e-mail: centroimpiegotolentino.ido@ regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti: 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).