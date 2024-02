“Navigare in rete in totale sicurezza”. è il nuovo corso di informatica base che si svolgerà martedì 6 febbraio, dalle 18, nella sala Castiglioni della biblioteca comunale Mozzi Borgetti a Macerata.

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie alla navigazione Internet. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche finalizzate a una navigazione sicura ed efficace, saranno trasmesse le nozioni fondamentali in materia di sicurezza informatica e verranno mostrate le principali funzionalità dei siti internet di Comune, Inps e Agenzia delle Entrate. La partecipazione non comporta alcuna competenza iniziale specifica. Per partecipare al corso, che è gratuito, non è necessario prenotarsi. Basterà, infatti, presentarsi in biblioteca prima dell’orario di inizio e procedere all’iscrizione. Per i partecipanti è consigliabile portare il proprio pc necessario per le esercitazioni pratiche.

«Il corso – fa sapere il Comune – è svolto nell’ambito del progetto “Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali” della Regione Marche finalizzato ad accompagnare i cittadini verso una trasformazione digitale e diffondere la cultura dell’innovazione mediante la formazione all’utilizzo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e l’uso dei servizi digitali messi a disposizione dalla PA o altri soggetti».

La biblioteca comunale Mozzi Borgetti è sede di un punto di facilitazione digitale dove è possibile ottenere assistenza personalizzata gratuita per tutti i più comuni argomenti riguardanti l’informatica. E’ sufficiente chiamare il numero 0733/256360 e fissare un appuntamento con il facilitatore presente in sede. Tutte le informazioni relative alle attività di Bussola Digitale possono essere trovate nel portale bussoladigitale.regione.marche.it