di Stefano Fabrizi

Un weekend all’insegna del Carnevale e dei musical: da Fano a Castignano, da Peter Pan a Saranno Famosi. E come sempre tanto teatro. Ecco alcune proposte di eventi nella nostra regione

VENERDI’ 2 FEBBRAIO

Ancona – Nell’ambito del progetto Stage di Spaziomusica venerdì prossimo 2 febbraio fa tappa ad Ancona, all’Auditorium della Mole, Joe Barbieri, eclettico e affascinante musicista di origine napoletana, figura di spicco sulla scena nazionale e internazionale.

Ancona – Da venerdì 2 febbraio a domenica 4 febbraio (ore 18) al Teatrino del Piano Guarda chi c’è! – strane storie di strani incontri: spettacolo di pupazzi, ombre e oggetti di Marche Teatro/Teatro del Canguro (spettacolo di pupazzi, ombre e oggetti (dai 3 anni) con Cecilia Raponi e Natascia Zanni, regia di Lino Terra. Info: www.teatrodelcanguro.it.

Fabriano – Alle 21 al Teatro Gentile va in scena Perfetti Sconosciuti, uno spettacolo di Paolo Genovese con Paolo Calabresi e altri 6 attori. Info: www.comune.fabriano.an.it – Amat 071 2072439 www.amatmarche.net

Pesaro – Alle 21 al Teatro Rossini per Pesaro2024 Triple Bill co-produzione Festival AbanoDanza 2023, Ministero della Cultura, Regione Veneto, Comune di Vicenza con la collaborazione del Centro Servizi Culturali S. Chiara (Tn) e il patrocinio dell’Ambasciata di Israele. Info: Teatro Rossini 0721 387620 – www.teatridipesaro.it – Amat 071 2072439 – www.amatmarche.net

Chiaravalle – Alle 21 al Teatro Comunale Valle di Chiaravalle va in scena Un’inchiesta su Luigi Tenco di Filippo Paolasini con Filippo Paolasini e Lucia Bianchi. Info: Biglietteria del teatro tel. 071 7451020 – www.amatmarche.net – Ufficio Cultura Comune di Chiaravalle – tel. 071 9499266

Senigallia – Dalle 16.30 nella sede del Musinf di via Marchetti, nell’ambito dell’anno accademico 2023-24 della Libera Università per Adulti Senigallia, prenderà il via il corso “Storia e tecniche della fotografia”, coordinato dal professor Stefano Schiavoni.

Pergola – Alle 21,15 al Teatro Angel dal Foco per Teatri d’Autore Ionica: Infinito / Capotrave / Kilowatt / Armunia / Teatro E. Thesorieri / Strabismi di Alfonso Russi e Alessandro Sesti con Alessandro Sesti. Musiche originali eseguite dal vivo: Debora Contini clarinetto, Federico Passaro contrabbasso, Federico Pedini chitarra. Info: www.amatmarche.net, reteteatripu@amat.marche.it

SABATO 3 FEBBRAIO

Civitanova – Alle 21,15 al Teatro Rossini il musical Saranno Famosi con Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi. Info: www.tdic.it – biglietteria@teatridicivitanova.com – Amat 071 2072439 – 2075880 – www.amatmarche.net

Corridonia – Dalle 14.30, si terrà la 63esima edizione del magnifico Carnevale dei Bambini.

Castignano – Dal 3 al 13 febbraio il Carnevale Storico di Castignano. L’apertura del Carnevale 2024 è prevista per sabato 3 febbraio con l’ormai immancabile veglione in maschera a tema, che quest’anno si svolgerà presso la struttura polifunzionale “Predaia” in Contrada Galvoni. Per quest’anno la scelta del tema è ricaduta su “arti e mestieri”, con il titolo della serata che sarà infatti “’Mpara l’arte e mittela da parte”.

Ancona – Sabato 3 (ore 20:45) e domenica 4 febbraio (16:30) al Teatro delle Muse di Ancona Peter Pan – Il Musical. Giò Di Tonno nel ruolo di Capitan Uncino. Musiche Edoardo Bennato, regia Maurizio Colombi, produzione Alveare Produzioni e Gli Ipocriti Melina Balsamo, su licenza di Franco Del Lucia Edizioni. Info: www.marcheteatro.it

Porto Sant’Elpidio – Alle 21,15 al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio in scena Cesare Catà con “Ginevra ne vale la pena”

Jesi – Alle 21 al Teatro Pergolesi Jesi per Sinfonica 2024 Klavierabend: nel Cuore dell’Europa. Pianoforte e direzione Michele Campanella. Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Musiche di Weber, Schumann, Mozart. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

Ancona – Alle 21 al Teatro Panettone per Made in Marche/Teatro Panettone 2023/24 va in scena Calascibetta 44 con Antonio Lovascio e Hermann Sferlazza. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro per Pesaro2024 Balanescu Quartet: Maja Argakijeva violino, mente creativa e compositore del quartetto Alexander Bălănescu, secondo violino Clare Connors, violoncello Caroline Dale, viola Bill Hawkes. Info: Teatro Rossini 0721 387621 – www.teatridipesaro.it – Amat 071 2072439 – www.amatmarche.net

Ascoli Piceno – Alle 21 al Palafolli Teatro di Ascoli Piceno Il Dio della Carneficina di Yasmina Reza con il Gruppo Teatro Tempo e Compagnia Teatrale Maskere (Carugate – MI). Info: www.compagniadeifolli.it

Fano -Alle 20:30 al Teatro della Fortuna va in scena La Cenerentola di Rossini. Direttore Andrea Foti. Regia Matteo Anselmi. Orchestra Sinfonica G. Rossini. Coro del Teatro della Fortuna. In collaborazione con il Rossini Opera Festival. Info: www.fondazioneliricamarche.it

Ascoli Piceno – Sabato 3 febbraio (ore 20:30) e domenica (ore 17:30) al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno va in scena Una giornata qualunque di Dario Fo e Franca Rame con Gaia De Laurentiis, Stefano Artissunch. Regia Stefano Artissunch. Musiche Banda Osiris. Info: www.ilteatroventidiobasso.it – Amat 071 2072439 – www.amatmarche.net

Gradara – Alle 17:30 al Teatro Comunale Il tango dell’abbraccio come prevenzione alla violenza di genere. Conferenza con la prof.ssa Anna Marzi, maestra di tango argentino, sul tango come forma di prevenzione alla violenza di genere . A seguire delle dimostrazioni di tango dal vivo. Ingresso libero. Info: www.wunderkammerorchestra.com

San Costanzo – Alle 21:15 al Teatro della Concordia Sconfort Zone – Il Paradiso delle Irrelazioni di e con Paolo Camilli. Info: Amat 0721849053, www.amatmarche.net, reteteatripu@amat.marche.it.

Jesi – Parte da Jesi, sabato 3 febbraio, l’edizione 2024 del Festival Barocco delle Marche, prodotto da Fondazione “Alessandro Lanari” e diretto da Gianni Gualdoni, con il sostegno di Regione Marche e di vari enti partner pubblici e privati. L’appuntamento di apertura è un grande evento d’Opera barocca: un Gala Recital di canto che vede in scena una ricca passerella di ben 12 solisti specialisti, nella straordinaria cornice d’epoca quanto mai attinente del settecentesco Palazzo Pianetti Tesei, con inizio alle ore 21.

Fano – La Fondazione Rete Lirica delle Marche apre il 2024 con la messinscena di una delle opere più note e amate di Gioachino Rossini, La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo titolo che, attraverso il più celebre compositore marchigiano, omaggia l’anno di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. L’appuntamento è Teatro della Fortuna di Fano 3 febbraio (ore 20.30).

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Civitanova – Alla pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta alle 17 l’incontro con Enrica Bruni che parlerà di Belle Époque, di Sante Monachesi e Orfeo Tamburi.

Tolentino – Alle 18 al Politeama Tolentino Luca Bizzarri in “Non hanno un amico”, di e con Luca Bizzarri. Scritto con Ugo Ripamonti. Ispirato dall’omonimo podcast edito da Chora Media. Info: www.politeama.org/biglietti

Pollenza – Alle 17:30 al Teatro Comunale Verdi di Pollenza I lupi sono cattivi…solo nelle favole. Info: www.lagruragazzi.it

Fano – Il Carnevale tra i più antichi assieme a quello di Venezia è quello di Fano che vede come madrina la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Dopo l’appuntamento del 28 gennaio grande attesa per domenica 4 febbraio. Si inizia alle 9.30 in piazza XX Settembre con l’evento “In bici con Vulòn” (per informazioni chiamare al numero 3351345450). Dalle ore 15 BeatleSenigallia il concerto dei The CrossWalkers-Beatles Tribute Band. L’11 febbraio l’ultimo appuntamento.

Tutte le info: www.carnevaledifano.com.

Macerata Picena – A Macerata Picena immancabile l’appuntamento di domenica 4 febbraio a Macerata Picena con il Carnevale Dalle 15:30 inizieranno tutte le attività per far stupire tutti quanti: trampolieri, giochi, bolle di sapone giganti e balli di gruppo.

Senigallia – Proseguono gli incontri pubblici del progetto “Bullo da solo”. Alle 18 all’Auditorium San Rocco di Senigallia si terrà “Bullismo e cyberbullismo: il bullismo visto A 360°”, testimonianza personale e consulenza professionale di Vincenzo Vetere, Presidente di ACBS Associazione Contro il Bullismo Scolastico.

Chiaravalle – La rassegna “Non farmi ridere” porta il Cinema a Teatro. Appuntamenti a Chiaravalle (4 febbraio – ore 17) e Rapagnano (17 febbraio – ore 21:15).

Loreto – Si celebrerà la 46° Giornata Nazionale per la Vita. La Conferenza Episcopale Italiana ha indicato per questa giornata quale tema di riflessione “La forza della vita ci sorprende. Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?”. L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà presso la sala Pasquale Macchi alle 11.

Fabriano – Alle 17 al Teatro Gentile Klavierabend: nel Cuore dell’Europa. Pianoforte e direzione Michele Campanella. Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Musiche di Weber, Schumann, Mozart. Info: www.filarmonicamarchigiana.com.

Sant’Elpidio a Mare – Alle 18 all’Auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare The Unconventional Affair con Andrea Yanez Gasparrini, Adriano Brando Alessandrini, Jan Mozzorecchia, Sista Lu. Info: www.lagruproduzioni.com

Pesaro – Alle 18 al Teatro RossiniDa Cinecittà a Hollywood, Gomalan Brass Quintet: Marco Pierobon tromba, Francesco Gibellini tromba, Nilo Caracristi corno, Gianluca Scipioni trombone, Stefano Ammannati tuba. Musiche di E. Morricone, N. Rota, R. Bellafonte, J. Kander, H. Arlen, L. Bernstein. Info: www.enteconcerti.it

Urbino – Alle 17 al Teatro Sanzio per la rassegna Andar per fiabe Rosaspina storia di un bacio di Pippo Gentile, Angela Graziani, Marco d’Agostin e Francesca Foscarini con Pippo Gentile, Angela Graziani, Alessia Gottardi, Elisa Settin, progetto drammaturgico Pippo Gentile, audio luci e video Alberto Gottardi, coproduzione Ullalla’ Teatro, OperaEstate Festival Veneto. Info: www.amatmarche.net

Jesi – Alle 17 al Teatro Pergolesi di Jesi Il gran circo dei burattini (da 3 anni). Dopo 800 repliche e 5 anni di stop…Torna in pista la formazione storica del Teatro Pirata. Info: www.atgtp.it

Corinaldo – Alle 17 al Teatro Goldoni di Corinaldo L’elefantino (La Baracca/Testoni Ragazzi – da 3 anni). Dal racconto di Kipling, la storia di un elefantino che incontra gli animali della giungla. Info: www.atgtp.it

Porto San Giorgio – Alle 17 al Teatro Comunale Siamo tutti di là Sotto_Passaggi di Rodolfo Ripa (in collaborazione con Proscenio Teatro): Info: www.amatmarche.net

Di gran corsa verso il Carnevale, ma già questa settimana volano i coriandoli in tutte le Marche. Il weekend del by night punta sui dj per notti all’insegna della musica

VENERDI’ 2 FEBBRAIO

Al Nyx di Ancona Freaky Friday, quel pazzo venerdì Teekanne. Musica: hits, commercial, latin – house, pop, 90-00. Domani “Move It”, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj resident: Antony Momoy.

Al Crunch di San Benedetto del Tronto. “Una canzone per te”, dj set ed allegria. Domani cena spettacolo in collaborazione con il Jonathan di San Benedetto e dj set.

Alla Serra di Civitanova stasera “Pensiero stupendo”: si parte dalla cena spettacolo con Aldo Ascani e Oriano. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, dj guest in consolle Renée la Bulgara, resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

Al Casacon di Sirolo Pil Love feat Tales. Domani Glitz e Glam. Cena e dopocena con musica commerciale.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

SABATO 3 FEBBRAIO

Al Mia Clubbing di Porto Recanati, “90 Wonderland”. 15th years celebration tour. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show. Nuovi spettacoli mozzafiato e personaggi iconici degli anni 90.

Al Donoma Primo Mamacita del 2024. Il Ritmo che fa impazzire atterra di nuovo al Donoma. Pronti a festeggiare al ritmo del fuego.

Al Brahma di Civitanova nella main room “Icona 2000”. Il party dedicato agli anni 2000. Nella second room B side “Baboon”, Jungle Echo, l’opening party della nuova sala del Brahma con una realtà che riscoprirà sonorità house – tech house – melodic techno.

Al Miu di Marotta “Tussy show”. Elettronica latina. Cena + 3 ambienti musicali.

Al Colosseo di Pesaro “Noi degli anni 90”. L’evento dedicato agli amanti degli anni ’90.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

Al Much More di Matelica torna la Festa Vintage. Undicesima edizione dell’evento in cui sarà protagonista la musica anni ’70, ’80 e ’90 con dj Poldo, dj Paolo Cappelletti, dj Giorgio Bruzzechesse, dj Bmas e i Drum Machine.

Al Miami Club di Monsano Mamacita

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Domenica alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 il pranzo spettacolo con Oriano e Alessandrino. Dopo pranzo lady snow con guest dj Giordano Mazzocchi. Direzione artistica Aldo Ascani, coordinatore Emilio Batik.

In collaborazione con Marcheinfinite.com