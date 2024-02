di Mauro Giustozzi

Che sia alla francese o a stampo sulle labbra, sulle mani, sulla guancia, sulla fronte, sul collo. Scatti fotografici con tanti baci, frasi d’amore scritte a penna su un foglietto e poi via tutto sulla rete internet per festeggiare nel modo più originale gli innamorati, la ricorrenza di San Valentino che febbraio accompagna come da tradizione. L’Acm, Associazione commercianti Macerata, lancia l’iniziativa “Baci a Macerata” si svolgerà dal 7 al 15 febbraio in concomitanza con la festa di San Valentino.

Durante questo periodo di tempo in ogni attività commerciale che vorrà aderire, non ci sono quote di partecipazione da versare ma solo la libera scelta di far parte dell’iniziativa, dovrà essere presente un allestimento a tema amore che sia una cornice, un grande cuore, una poltrona, una sedia, solo per fare qualche esempio, dove sarà possibile scattare la foto di un bacio, una sorta di “Smack point”.

Ognuno potrà farsi una foto con chi desidera con il proprio partner, con un parente, un figlio, un animale, con chi pensa che rappresenti al meglio l’idea dell’amore. Da sottolineare che la foto può essere anche l’esaltazione dell’amore per sé stessi, considerando anche la festa dei single del 15 febbraio con San Faustino. Una volta scattata la fotografia questa dovrà essere postata su Instagram taggando l’Acm, così che nella pagina dell’associazione chiunque potrà mettere più like possibili per porre in evidenza la propria foto preferita.

Ma non finisce qui: le persone che accederanno nei negozi aderenti all’iniziativa avrà la possibilità di scrivere, su di un foglietto messo loro a disposizione all’interno di ogni attività commerciale, una propria frase significativa sull’amore che sia inventata di sana pianta o presa da un film, un libro, una poesia, dalla saggezza antica, una canzone. Il biglietto con su scritta la frase e il proprio recapito telefonico andrà poi riposto in un contenitore. Il 20 febbraio verranno raccolti tutti i contenitori, portati in sede dell’Acm e messi insieme quelli di ciascuna zona della città, distinguendo le une dalle altre, per partecipare ad un’estrazione e decretare i fortunati destinatari di una simpatica sorpresa.

Il tutto sarà reso pubblico attraverso una diretta sul canale Instagram. Sarà effettuata un’estrazione per poi omaggiare le frasi con ciò che metteranno in palio i commercianti per gratificare i partecipanti. Saranno conteggiati quindi tutti i like ricevuti dalle foto e dato un adeguato omaggio poi allo scatto più apprezzato in rete. «Ma cos’è poi un bacio? Un giuramento un po’ più da vicino, una promessa più precisa, una confessione che cerca una conferma, un apostrofo roseo fra le parole ti e amo, un segreto soffiato in bocca invece che all’orecchio…» declamava Cyrano. Ed allora i commercianti invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a questo evento originale e pieno di calore, che riporta il gioco, la collaborazione e la collettività in primo piano a Macerata.