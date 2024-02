“Crescere ad Arte” è il nome del progetto formativo a cura del Liceo Artistico ’’G. Cantalamessa’’ di Macerata che domani, sabato 3 febbraio, alle 16, verrà presentato ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi alla presenza dell’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta e della dirigente scolastica Sabina Tombesi. Il risultato è un percorso esplorativo relativo alla storia della scuola.

Il progetto ‘’Crescere ad Arte’’ nasce dall’intento di riscoprire e valorizzare la storia del liceo artistico di Macerata dalla fine dell’800, epoca della sua istituzione, alla seconda metà del ‘900. La ricerca, condotta attraverso fonti documentarie dell’archivio storico della scuola, è volta alla ricostruzione del contesto socio-economico della cittadina maceratese e del contributo culturale che il Liceo Artistico ha offerto negli anni attraverso la continua innovazione dell’esperienza didattica. Sono stati in particolare approfonditi i profili di due docenti ed artisti legati all’istituto, Salvatore Giarrizzo ed Umberto Peschi, che in epoche diverse hanno formato figure di rilievo in ambito provinciale e nazionale, oltre a valenti maestranze artigiane.

La collaborazione del liceo artistico con i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi sottolinea la continuità dell’Arte che nasce dalle scuole sotto forma di scoperta, esercizio ed emulazione dei maestri, si diffonde nella vita sociale accompagnando gli eventi storici ed influenzando i fenomeni di costume, trova infine il suo più alto riconoscimento negli spazi vocati alla conservazione della memoria storica delle singole comunità e dell’intero Paese attraverso un’ininterrotta ricerca del bello che ancora affascina e comunica il senso di appartenenza al territorio.

«Accogliamo sempre con piacere ogni collaborazione che proviene dalle scuole – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta – apriamo le porte dei nostri musei ai giovani, alle loro insegnanti e da tre anni instauriamo sistematicamente delle connessioni tra il mondo della scuola e il mondo della ricerca mettendo a disposizione le competenze delle nostre strutture con il fine di una reale valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico-artistico da parte di tutti i cittadini».

Il percorso di visita verrà illustrato da un gruppo di studenti del Liceo Artistico impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), ex alternanza scuola-lavoro – , percorsi formativi di alternanza utili a orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro, al proseguimento degli studi e sviluppare competenze trasversali – nella struttura museale e resterà fruibile fino al 25 febbraio 2024

«Con l’occasione – scrive il Comune – si ricorda la speciale MC Card del costo di 8 euro che permette l’ingresso illimitato per dodici mesi ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (collezioni, Museo della Carrozza, mostre temporanee), all’Arena Sferisterio e alla Torre Civica dedicata esclusivamente agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Macerata, dell’Università e dell’Accademia di belle arti di Macerata. Una volta sottoscritta la card, lo studente potrà accedere alle tre sedi museali, gratuitamente e tutte le volte che lo desidererà, sia in compagnia della propria classe sia in autonomia.

La card può essere acquistata presso una delle biglietterie del circuito MacerataCulture (Palazzo Buonaccorsi, Arena Sferisterio, Infopoint Macerata). Per le classi è possibile procedere con l’acquisto online

Per informazioni: 0733.256361 o macerata@sistemamuseo.it