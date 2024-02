Boom di presenze al Salone di orientamento in corso oggi e domani all’Università di Macerata. Sono almeno 1.500 i partecipanti alle due giornate di orientamento dedicate agli studenti delle scuole superiori che quest’anno dovranno affrontare la scelta del corso universitario. Sono state registrate prenotazioni prevalentemente dalle Marche e dall’Abruzzo, ma anche da Emilia Romagna e Puglia.

I ragazzi hanno affollato le aule del Polo Pantaleoni e del Polo Bertelli per il benvenuto del rettore John McCourt, della delegata all’orientamento Rosita Deluigi e di Simona Antolini per la Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi, sciamando poi nelle diverse sedi per le presentazioni dei corsi di laurea. Per l’occasione, sono stati messi a disposizione autobus navetta gratuiti con fermate ai Giardini Diaz, Rampa Zara e Polo Bertelli. «Chi sceglie Macerata sceglie un ateneo di grande tradizione, che ha saputo e sa innovarsi per il futuro – ha detto McCourt – una comunità di 10mila studenti, dove tutti si conoscono. Le dimensioni contenute consentono di essere seguiti meglio e più da vicino dai docenti. Un’Università fortemente focalizzata nelle scienze umanistiche e sociali. Un’università inclusiva, che punta molto sulla qualità della vita degli studenti».

Unica tra gli atenei marchigiani, l’Università di Macerata da quest’anno partecipa a “Erua – European Reform University Alliance”, una tra le più ampie alleanze per diffusione geografica, che raccorda l’ateneo maceratese con quelli di altre sette nazioni: Francia, Germania, Polonia, Spagna, Grecia, Bulgaria e Lituania. L’offerta formativa conta 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali nelle aree linguistica, filosofica e letteraria, storico-archeologica, economica, giuridica, pedagogica, delle scienze politiche, della comunicazione, dei beni culturali e del turismo. Dall’anno scorso è attivo il nuovo corso di laurea triennale in Data analysis per le scienze sociali ed è stato rinnovato il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica per l’impresa internazionale e i media digitali. L’ateneo ha attivi anche quattro corsi in lingua inglese nei settori del diritto internazionale, delle scienze politiche, dell’economia e finanza e del management turistico, e percorsi a titolo doppio o multiplo insieme ad altri atenei europei.

Secondo Almalaurea, la percentuale di laureati Unimc soddisfatti del percorso di studio è superiore alla media nazionale. Alla qualità dell’offerta didattica, l’ateneo aggiunge un articolato sistema di servizi: orientamento, tirocini e formazione al lavoro, certificazioni linguistiche, supporto per studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.