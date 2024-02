Sferisterio Live spicca Il Volo

Sferisterio Live accende i motori e presenta il primo appuntamento della stagione 2024. Il concerto della rassegna di musica dal vivo, organizzata dal Comune di Macerata in collaborazione con l’associazione Sferisterio, il 5 e 6 settembre vedrà salire sul palco Il Volo, che torna all’arena a nove anni dallo show del 2015 (leggi l’articolo).

«Sulle ali dell’entusiasmo della passata stagione, con le 20mila presenze registrate in dieci serate, Sferisterio Live è pronta a ripartire e lo fa col botto presentando il popolare trio di fama internazionale che in qualsiasi occasione riesce ad infiammare il pubblico – interviene l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi – a breve annunceremo altri nomi di assoluto prestigio. Ci sono quindi tutti i presupposti per un’altra stagione di successo in grado di far vivere serate magiche nella nostra arena. Sta prendendo corpo quindi una delle nostre rassegne di punta che anche per il 2024 darà l’obiettivo di coniugare l’offerta musicale di assoluta qualità con la promozione dei brand Macerata e Sferisterio».

In attesa di vederli sul palco dell’Ariston come artisti in gara per la 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro”, Il Volo annuncia oggi “Tutti per uno – Capolavoro”, 15 appuntamenti estivi nelle più suggestive location d’Italia. Il trio più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti, in uscita nei prossimi mesi, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

I biglietti per il concerto saranno in vendita da lunedì alle 16 per il fan club, mentre da martedì alle 16 ci sarà la vendita generale. Biglietti disponibili sul circuito Ticketone (www.ticketone.it e punti vendita autorizzati) e alla biglietteria dello Sferisterio.