Dopo il successo dello scorso anno torna “Domeniche d’Autore”, la rassegna di presentazioni di libri con quattro nuovi incontri nel mese di febbraio.

L’iniziativa promossa dal Comune di Montecassiano e organizzata in collaborazione con il Circolo culturale Scaramuccia avrà inizio domenica (4 febbraio) alle 16 nella biblioteca Romano Giorgi.

Autori ed editori accompagneranno il pubblico in un vero e proprio viaggio culturale, attraverso gli appuntamenti in cartellone, per ogni libro faranno vivere ai presenti le emozioni e il percorso fatto a partire dall’idea, proseguendo con la stesura del testo fino alla sua pubblicazione.

Il primo appuntamento, dunque, è per domenica 4 febbraio, Massimo Lanzavecchia presenterà il suo libro “Lo Sferisterio di Aleandri – mirabilia a Macerata” con la partecipazione dell’editore Alessandro Seri. Il libro ricostruisce le intricate vicende della Società e i contrasti sui progetti nel decennio 1819-29, riordinando gli studi pubblicati, aggiornando fonti d’archivio e di bibliografia, introducendo nuovi elementi storici e documentali e ripercorrendo la polemica del centenario fino a trarre alcune ragionevoli conclusioni.

Il secondo appuntamento (domenica 11 febbraio) è con l’editore Simone Giaconi e lo scrittore Luca Viozzi che presenta il suo giallo ambientato nelle Marche dal titolo “Il Terzo Segreto”. Dalla trama e dall’architettura impeccabile, fonde magistralmente psicologia ed azione. Le vicende e gli enigmi che si snodano principalmente tra San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Montalto delle Marche fino a toccare l’Urbe e gli States hanno l’indiscusso merito di calamitare l’attenzione del lettore dalla prima all’ultima pagina. Nello stesso pomeriggio Barbara Cerquetti presenterà il suo libro di avventura per bambini e ragazzi “I Ricordanti e la città Picena Sepolta”. Di questo antico popolo, così vicino e così lontano da noi, saremo destinati, leggendo, a riascoltare l’eco che vibra ancora forte come un terremoto. Un’avventura da non anticipare nemmeno di un rigo.

Domenica 18 febbraio sarà la volta di “S’agli occhi credi. Le Marche dell’arte nello sguardo dei poeti”, l’antologia a cura di Cristina Babino e dedicata alla cara memoria di Francesco Scarabicchi è arricchita dall’autorevole prefazione di Massimo Raffaeli, da nuovi contributi letterari, da una nota storico-artistica di Daniela Simoni direttrice del Centro Studi e Casa Museo “Osvaldo Licini” di Monte Vidon Corrado, e da un’appendice iconografica a colori. Il volume riunisce 22 capolavori dell’arte visiva delle Marche interpretati da alcune tra le più significative e interessanti voci poetiche marchigiane. Il libro sarà presentato da alcuni degli autori tra cui Giorgio Maria Cornelio e Alli Carracciolo e con loro l’editore Luca Bartoli (Vydia Editore).

L’ultimo incontro è per domenica 25 febbraio con “Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini” di Diego Mecenero e l’editore Antonello Andreani (Edizioni Ephemeria). Una pubblicazione che, finalmente, racconta per esteso le antiche e meravigliose storie riguardanti la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato senza rinunciare ad un’accurata esposizione storico-scientifica di quanto le riguarda. Si tratta di un’opera che spazia con passione tra narrazione, esposizione storico-scientifica e affondi sapienziali, con le illustrazioni artistiche di grande pregio di Chiara Silvia Salvini che corredano il testo a supporto delle narrazioni e informazioni fornite.

«Ringraziamo – ha voluto sottolineare l’assessore alla Cultura Ilaria Matteucci – le case editrici Seri Editore, Giaconi Editore, Vydia Editore, Edizioni Ephemeria che hanno aderito all’iniziativa e i soci del circolo Culturale Scaramuccia per il prezioso supporto nell’organizzazione dell’evento».