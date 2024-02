Il Comune di Mogliano organizza la giornata del volontariato con un evento speciale intitolato “Diamo voce alla solidarietà”. Questa iniziativa mira a riconoscere e onorare l’importante contributo dei volontari moglianesi nella costruzione di una comunità più solidale e inclusiva.

Domenica 4 febbraio all’auditorium S. Nicoló alle 16,30 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica, un viaggio visivo attraverso le numerose attività e iniziative di volontariato che hanno plasmato il tessuto sociale di Mogliano. Una testimonianza tangibile del generoso spirito della comunità. Alle 18 al teatro Apollo si terrà un emozionante concerto dell’orchestra di fiati “Insieme per gli Altri” diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri.

Questa esibizione musicale, curata con passione e dedizione, è un tributo alla solidarietà e all’unità che i volontari portano nella comunità. Un’opportunità per condividere momenti di gioia attraverso la potenza della musica. «Il Comune di Mogliano invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo evento straordinario – si legge in una nota -. Un’occasione per esprimere gratitudine ai volontari che lavorano silenziosamente per migliorare la qualità della vita di tutti. L’amministrazione comunale auspica che l’evento ispiri nuove generazioni a impegnarsi nel volontariato e a continuare a costruire una società sempre più coesa e solidale».