di Luca Capponi

Il momento del ritorno si sta avvicinando a grandi passi. E sarà un’emozione per tutti. Per lui, in primis, c’è da giurarci, dopo quasi due anni di “esilio” forzato a causa del mieloma multiplo diagnosticatogli nel giugno del 2022. Non ancora sconfitto, ma di sicuro messo all’angolo con la forza e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono. Nonostante qualche sciacallo, nel corso di questi mesi, era arrivato anche a diffondere la falsa notizia della sua scomparsa.

«Continuo a combattere per ritornare presto con voi, sono ancora vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora», aveva risposto con un post sui social.

Ed eccolo, finalmente, il mese della rinascita di Giovanni Allevi. Quasi come un anticipo di primavera, è proprio quello di febbraio. Tra poco meno di una settimana, mercoledì 7 febbraio, tornerà infatti ad esibirsi dal vivo sul prestigioso palco del Festival di Sanremo, su invito del direttore artistico Amadeus. Un momento simbolico, un messaggio di speranza, anche e soprattutto per chi come lui lotta ancora contro la malattia.

Dopodiché è già pronto un tour, che prenderà il via il 9 febbraio dal Teatro Guglielmi di Massa (già sold out) e che lo vedrà girare l’Italia (Roma, Firenze, Torino, tra le altre) a bordo dell’inseparabile pianoforte. Tra le tappe annunciate, l’ultima in ordine di tempo è quella di Ancona. Allevi sarà infatti protagonista al Teatro delle Muse il prossimo 13 novembre 2024, per la felicità dei suoi conterranei, lui che è nato e cresciuto ad Ascoli.

Attraverso i canali social ufficiali Allevi ha costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di fans che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno, seppure da lontano. A testimonianza di quanto il legame instaurato negli anni sia forte e saldo.

Lo scorso dicembre il Nostro ha pubblicato “Tomorrow“, un brano inedito dedicato ai giovani impegnati nella lotta al cambiamento climatico #Youth4Climate, presentato in anteprima a Dubai in occasione della #COP28. Sì, perché dalle note del singolo “Our Future” (uscito a fine 2021) è nata la collaborazione del compositore con “Earth Day European Network”, che lo vede coinvolto come ambassador della più importante iniziativa green dedicata alla Terra.