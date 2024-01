«Un’ambiziosa iniziativa volta a potenziare le strutture sportive del paese». Così l’amministrazione comunale di Mogliano annuncia il progetto di riqualificazione del centro sportivo a Bagliano. Il progetto sarà presentato con un incontro pubblico in programma venerdì alle 21,15 al teatro Apollo. «L’incontro pubblico – aggiunge l’amministrazione – rappresenta un’opportunità per la comunità di Mogliano di conoscere il progetto in dettaglio».