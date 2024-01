Assemblea dei soci ed elezioni per il nuovo direttivo, sono stati all’ordine del giorno della prima conviviale del 2024 del Panathlon Club Macerata. La serata ha visto la riconferma alla presidenza di Michele Spagnuolo, giunto al suo terzo mandato e votato all’unanimità.

Spagnuolo nel suo discorso di apertura ha ripercorso i suoi ultimi 2 anni da presidente del club maceratese. Un biennio di ripartenza dopo l’emergenza Covid che ha visto il club continuare a crescere nei numeri e collaborare con i club service e le amministrazioni di diversi Comuni della provincia. Costante l’attenzione al sociale: la donazione di fondi per gli alluvionati della provincia di Ancona, il supporto a case famiglie del territorio e la rigenerazione del playground di Largo Pascoli nel Comune di Macerata che grazie al progetto “Io tifo Cultura®” ha “riportato in vita” un campetto di quartiere con il linguaggio creativo della street art. L’iniziativa, rientrata tra le più meritorie del Panathlon Distretto Italia per il biennio 2022/23, conferma lo spirito di servizio e di vicinanza alla comunità territoriale. Tante le conviviali e le iniziative organizzate negli ultimi 24 mesi. Tra questi gli appuntamenti con Campionati Italiani Para Archery e Campionati Italiani di Scherma Paralimpica in occasione di Macerata Città Europea dello Sport 2022; i Campionati Nazionali Universitari 2023 a Camerino; le serate con Fabrizio Ravanelli, Ferdinando De Giorgi (socio onorario del Club), Alessandro Gattafoni, Gianluca Mazzini; lo spettacolo “Italia Mundial” di Federico Buffa e l’incontro con i giornalisti Luca Blini, Nicola Roggero, Andrea Di Caro e Flavio Vanetti in collaborazione con Overtime Festival; la conviviale dedicata ai premi Pasqualetti, Fair Play e Panathlon 2023; la celebrazione del centenario della Maceratese e del pugile Rocky Marciano (alla presenza del giornalista Marco Pastonesi).

«Ringrazio l’intero direttivo uscente per il supporto e la collaborazione fattiva di questi ultimi due anni – ha affermato Michele Spagnuolo – e tutte le socie e i soci per la fiducia riposta nei miei confronti. Sono felice che si respiri nel nostro Club un clima sereno, etico e di passione. L’ingresso di nuovi soci testimonia che stiamo agendo bene, garantendo visibilità e attenzione ai valori in cui crediamo e che tanto ci stanno a cuore. Con grande umiltà continuerò a mettere il mio background a servizio del club, costruendo nuovi appuntamenti e incontri che coinvolgano anche i più giovani e le scuole. Per poter costruire una società migliore credo che sia fondamentale partire proprio da loro – continua il presidente del Panatlhon Club Macerata – e sono convinto che non ci sia linguaggio più semplice e universale dello sport. In linea con quanto fatto fino ad oggi, continueremo nella collaborazione con gli altri service e i Panatlhon Club delle Marche e dell’Emilia Romagna, cercando di aprire maggiormente a donne, giovani e ai territori limitrofi alla città di Macerata. Come sempre detto sogno di lasciare qualcosa di concreto e tangibile alla città. Perché lo sport è vita e stare bene insieme».

Prima delle votazioni il presidente Spagnuolo ha voluto ricordare affettuosamente i due soci Giuseppe Brizi e Giuseppe Illuminati, scomparsi nell’ultimo biennio. Ecco l’elenco dei neo eletti in consiglio direttivo per il biennio 2024/2026: · Michele Spagnuolo, presidente; Barbara Morresi, past president; Stefano Caraceni, segretario; Samuele Cetraro, tesoriere; Galileo Manzi, Francesco Menichelli, Nicola Nicoletti, Lidio Palumbo, Fabio Romagnoli. L’assemblea ha inoltre provveduto all’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e del preventivo 2023, all’elezione del Collegio dei revisori contabili (composto da Doriano De Minicis, Luciano Pingi e Paolo Principi) e del Collegio arbitrale e di Garanzia (composto da Gianluca Brizi, Arnaldo Porro e Patrizia Rinaldelli Uncinetti).