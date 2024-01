Rinvii, pareri discordi, lotte politiche intestine e i problemi dei cittadini restano. Su tutti, il modello di gestione per il servizio idrico e il sito di appoggio per i rifiuti urbani della provincia di Macerata. Il presidente di Cna Macerata Maurizio Tritarelli esprime la crescente preoccupazione per la mancanza di decisioni chiare e tempestive in merito a questioni cruciali che coinvolgono la comunità e le imprese locali, e che soprattutto comportano costi aggiuntivi per famiglie e imprese.

«Bisogna agire in fretta per non mettere a rischio la gestione pubblica dell’acqua – dice Tritarelli – c’è stato un referendum nazionale che ha espresso chiaramente la volontà popolare in questo senso. Le continue discussioni e il protrarsi dell’indecisione mettono a rischio il servizio stesso. Chiediamo una soluzione rapida e un percorso condiviso che salvaguardi la gestione pubblica dell’acqua, evitando la privatizzazione».

Anche sul fronte discarica e gestione dei rifiuti a livello provinciale, la situazione sembra bloccata: «È inaccettabile questa infinita incertezza – ribadisce Tritarelli – cittadini e imprese pagano care tasse per lo smaltimento dei rifiuti fuori provincia e l’assenza di una qualsiasi decisione non fa altro che protrarre il problema ed aumentare i costi».

Tritarelli sottolinea le legittime aspettative dei maceratesi. «La politica locale deve rispondere alle attese dei cittadini e delle imprese. Siamo stanchi di continui rinvii e mancate decisioni. Esortiamo i rappresentanti politici a tutti i livelli a trovare soluzioni immediate per garantire il benessere della nostra comunità». La Cna Macerata richiama quindi l’attenzione sulla necessità di una governance efficace e di azioni concrete per permettere a tutto il tessuto produttivo di affrontare al meglio le difficili sfide economiche, ribadendo la disponibilità a collaborare per trovare soluzioni efficaci e condivise.